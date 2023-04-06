進口雞蛋只給特定業者　徐巧芯告陳吉仲圖利

針對日前農委會以專案向多國引進進口雞蛋因應缺蛋危機，台北市議員徐巧芯認為此舉等同農委會拿人民納稅錢買蛋，卻只發給特定通路，讓超商、量販等業者得以節省運費低價進蛋，卻對其餘小型店家不公平，她上午至台北地檢署告發農委會主委陳吉仲涉嫌圖利。

徐巧芯指出，目前台灣分別向10多個國家進口雞蛋，但每天仍有100至180萬顆蛋的缺口，這些專案進口的蛋供給給國內數家知名量販店或超市，以每盒10顆，65到75元不等的價錢販售。

但如此一來，不僅一般未被納入配售進口蛋的小型店家無法取得這些便宜的進口蛋，人民用納稅錢專案進口這些蛋後，用便宜的價錢賣給量販、超商業者，再賣給民眾，中間業者依然可以獲利，等於人民一頭牛被剝了兩層皮，