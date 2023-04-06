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網喊以2500萬元買裸體性隱私影片　2名女網友竟然信了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

許姓男子上網以購買「原味衣物」為由結識2名女網友，誇稱可提供2000萬元、500萬元的報酬騙到她們裸體、自慰的性隱私影片，依詐欺、恐嚇、違反個資法起訴；台北地院審理，判許6罪應執行有期徒刑1年2月。可上訴。

25歲的許2021年4月5日透過IG聯絡被害女網友，聲稱要購買原味衣物，又經這名被害女網友再認識另名女子，同樣表示想購買原味衣。

2021年4月27日，許以暱稱向第一名被害女網友稱，如果願自拍裸體、自慰影片，將給2000萬元報酬，被害人陸續自拍數段性隱私影片、照片傳給許，但許卻未依約支付任何價金。

許後來不滿被害人催促履約，2021年4月30日，透過IG帳號向對方恫稱「你最好注意你講話的態度呢」、「威脅我，我們抱著一起死吧」等，並傳送性隱私影片與照片給對方以證實確實還持有檔案。

此外，許另於2022年1月14日以IG向另名女網友稱，願以500萬元購買對方自拍的性隱私影片、照片，女網友後來傳影片、照片給許，許也未付價金。

2名被害人提告，台北地檢署2022年8月17日指揮台北市警松山分局警方到許彰化住處執行搜索，查扣犯罪工具、證物，將許移送法辦、起訴，法院審理，許認罪。

判決指出，許過去有類似的犯罪前科，素行不佳，詐欺女網友取得性隱私影片、照片，還在網上任意傳送，缺乏尊重他人的法治觀念。

判決說，許犯後坦承犯行，第1名被害人無和解意願、第2名被害女網友請求80萬元賠償金，但未談成和解，考量許犯罪動機，6罪分別判刑，訂應執行刑有期徒刑1年2月，得易罰金42萬元。

許姓男子上網以購買「原味衣物」為由結識2名女網友，誇稱可提供2000萬元、500萬元的報酬騙到她們裸體、自慰的性隱私影片，依詐欺、恐嚇、違反個資法起訴；台北地院審理，判許6罪應執行有期徒刑1年2月。(示意圖／ingimage)
許姓男子上網以購買「原味衣物」為由結識2名女網友，誇稱可提供2000萬元、500萬元的報酬騙到她們裸體、自慰的性隱私影片，依詐欺、恐嚇、違反個資法起訴；台北地院審理，判許6罪應執行有期徒刑1年2月。(示意圖／ingimage)

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