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基隆海關收賄包庇逃漏稅 監委陳景峻申請調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導

關務署基隆關八里分關公務員，自109年間起，包庇報關業者於進口貨物中夾帶電子煙等違禁品，或高價低報、虛增人頭分拆包裹等方式逃漏稅，相關涉案人員經士林地檢署向法院聲押禁見獲准。監察委員陳景峻今天表示，有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

陳景峻指出，海關進出口貨物通關程序是否完善？報載相關公務人員是否確實有違法收賄情事？財政部關務署針對相關防弊查核機制為何？目前海運快遞作業程序及處理時間，有無符合海運市場及發展需求？均有深入瞭解之必要。此外，基隆關台北港每日通關時間僅5.5小時，造成海運快遞貨櫃堆積、無法通關等問題，也有待進一步釐清。

基隆海關收賄包庇逃漏稅，監委陳景峻申請調查。本報系資料照
基隆海關收賄包庇逃漏稅，監委陳景峻申請調查。本報系資料照

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