他不打方向燈被抓包毒駕不繳錢 高樹鄉250坪土地持分遭拍賣

法務部行政執行署屏東分署4月11日周二辦理「123拍賣會」，此次法拍高樹鄉250坪土地持分，這名男子因毒駕被開罰12萬，遲未繳納，案件移送執行，屏東分署查封名下在高樹鄉250坪土地持分，義務人應有部分為18分之1，目前進入二拍，底價29萬5000元。

屏東分署指出，這名男子2019年間半夜開車行經高雄市大寮，車速過快且變換車道時未打方向燈，形跡可疑為警攔查，員警在車外目視發現儀表板竟躺著海洛因與藥鏟，遂採尿送驗，證實男子有吸食安非他命與海洛因，高雄市政府交通裁決中心認定他毒駕開罰，義務人遲未繳納12萬元罰單。

全案移送屏東分署執行，查封義務人名下一筆位在高樹鄉的250坪土地持分。義務人應有部分為18分之1，該筆土地是鄉村區乙種建築用地，部分為空地，部分則有義務人親友的房屋座落其上，目前已進入二拍，底價29萬5000元。

屏東分署指出，4月11日的聯拍另一批特殊物件，是文教機構教學用遙控車、穿越機與格鬥機器人，義務人不敵少子化歇業，欲以該等教具拍賣抵償滯欠勞健保費。當天另有最受法拍素人歡迎機車2輛，其中1輛進入二拍，只要一拍底價一半就有機會騎回家，另外還有陽信銀行股票56股。動產標的在4月11日上午9點半開放觀覽、10點登記領號碼牌、10點半喊價，價高者得標。