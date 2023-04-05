張國煒討140億遺產 認4遺囑執行人失職要求法官撤換
長榮集團創辦人張榮發過世後，遺囑疑將遺產留給二房兒子張國煒。張國煒日前向北院家事法庭遞狀，指遺囑執行人柯麗卿等4人失職，請求換人。法院由司法事務官進行書面審查中。
長榮集團創辦人張榮發於民國105年過世後，留下遺囑將遺產留給二房兒子張國煒；大房兒子張國政提起遺囑無效訴訟，一審敗訴後提上訴。二審台灣高等法院日前辯論終結，訂於25日上午宣判。
另一方面，張國煒日前向台北地方法院家事法庭遞狀，指控父親張榮發遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬及吳界源等4位長榮集團老臣失職，未依張榮發生前指示分配遺產，要求法官拔掉4位遺囑執行人，另指派新執行人上任，以利他儘快拿到父親的新台幣140億元遺產。
因本件屬於「家事非訟事件」，台北地方法院收案後，將由司法事務官進行書面審查，不一定會開庭。
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