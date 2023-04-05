醫生建議養寵物改善情緒障礙 女子竟殺愛犬紓壓
林姓女子患有情緒障礙，經醫師建議飼養寵物改善狀況，先後養了品種犬吉娃娃和馬爾濟斯各1隻，但她未好好對待，而是藉由虐待和勒死寵物方式取得快感，減輕自身壓力；桃園地方法院認定林女手段殘忍，但考量她犯後坦承，依違反動物保護法判她拘役40日，併科罰金20萬元。可上訴。
判決指出，林女平時就有虐待行為，寵物身上常有莫名傷勢，前年9月間，她的前夫發現家中馬爾濟斯莫名失蹤，隱約察覺不對勁，擔心吉娃娃也遭遇不測，將狗送給友人照顧，悲劇才未再重演。
林女為了發洩情緒，以勒頸窒息方式，殺死寵物犬馬爾濟斯，取得快感後，便將屍體丟進垃圾車；林女虐寵犯行原本無人知曉，全案直至她另涉公共危險罪（另案偵辦中）被逮捕，自己於警方做筆錄時全盤托出才曝光，後來經專業醫療團隊診治，其不但殺死寵物犬馬爾濟斯，還有點火燒青蛙的情形，甚至說殺死寵物犬時「很興奮」等語。
案發後，林女雖辯稱自己有情緒障礙，但檢方調查她在警詢及就醫時均能清楚描述殺害寵物犬情節，認為其犯罪時的神智無因疾病導致辨識行為違法能力降低情形，考量其未尊重動物生命態度極不可取，依動物保護法「非法宰殺動物罪」起訴後，也建請法院從重量刑。
法院認為，林女僅因一時情緒失控就遷怒並殺害寵物犬，手段殘忍，也危害保護動物的社會風氣與善良秩序，行為實屬不該，但考量她於準備程序時自白犯行，態度尚可，因此量處其刑。
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