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假檢官來電逼匯500萬 遇警問「哪個單位的？」秒掛斷
王姓女子日前接獲不明來電，對方自稱檢察官，因王女金融帳戶涉嫌洗錢案，須依指示匯款，否則將依法凍結其帳戶，王女信以為真，準備匯款500萬元，所幸銀行行員發覺異狀，報警處理，員警在「假檢察官」來電時反問「你哪個單位的？」，對方立刻掛斷電話，王女才驚覺受騙。
警方調查，台北市中山分局中山一派出所上月底接獲轄內銀行通報，有民眾欲匯出百萬巨款，疑是遭詐騙，警方派員到場後，63歲王女表示，接獲不明來電自稱檢察官，指王女金融帳戶涉嫌洗錢案，若不依指示匯款500萬元至指定帳戶，將依法凍結王女帳戶，並祭出其他行政處分。
王女說明過程中，所指「檢察官」再次來電，揚言依行政處分程序處理，催促王女匯款，員警接過電話反問「你哪個單位的？」，對方停頓幾秒後立刻掛斷電話，後續來電只要發現不是王女接電話，皆立刻掛電話，員警清查來電顯示，也發現電話號碼異常，王女見狀才驚覺遭受「假檢警」詐騙，所幸未將500萬元積蓄匯出。
警方呼籲，詐騙手法日新月異，檢察官等公務機構的電話號碼可透過網路變造，詐團常利用民眾聽聞自身涉案的緊張心情，要求民眾依指示匯款，或交出銀行存摺帳號密碼，若接獲來電以各種名義要求交付金錢，應立即撥打165或110專線查證，切勿貿然匯款。
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