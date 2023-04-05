返台隔離被當人球還挨罰10萬 高市府未全力協助..法官撤罰

邱姓男子疫情期間自陸返台，沒錢住防疫旅館，想要去集中檢疫所隔離也被拒絕，後來竟被以違反防疫規定為由，開罰10萬元，邱男不服提行政訴訟，法官認為政府沒有協調邱男檢疫，判決撤罰，高雄市衛生局不滿上訴，高雄高等行政法院審理後，判市府再敗訴。

邱男在大陸湖北居住12年，2020年7月15日，從大陸經澳門搭機回台，填寫完居家檢疫通知書後，原本想入住防疫旅館，卻因身上現金不夠，想要回高雄老家隔離，因胞兄早已將他除戶，也不願意讓他回家，想前往集中檢疫所隔離也被拒絕。

後來邱男在防疫人員建議下，填寫高雄老家戶籍地當隔離地點，邱男以為48小時內都可以更改地址，於是依照檢疫人員建議填寫戶籍地，結果入境後打給1922防疫專線，四處求助政府部門卻被踢皮球，在機場滯留2天，才由母親匯款3萬元，讓他可以入住旅館隔離。

沒想到邱男才剛入住防疫旅館1小時，就被防疫人員依他違反防疫規定，強制送往汐止集中檢疫所，高市衛生局更對他開罰10萬元。

高雄市衛生局主張，邱男在居家檢疫通知書把居隔地址填寫旗山老家，但他卻是在防疫旅館進行居隔，認定他「沒有到指定地點做居家檢疫」違反防疫相關規定。

邱男不服，認為他入境時已把自己的難處告知防疫人員，但卻始終得不到政府協助，他認為錯不在己，提行政訴訟請求撤銷10萬元罰單。

但高雄市衛生局反駁，稱邱男入境時自己沒先申請防疫旅館，後來填寫要回戶籍地進行居隔，也沒按規定回到戶籍地，自行入住防疫旅館，直到被他們查獲才移送集中檢疫所，邱男違反相關法令規定，原本可以加倍開罰，但考量他的情況，已降低他的罰款金額，用法沒有違誤。

高雄地院審理時，法官傳喚邱男戶籍地里幹事作證，發現邱男入境後，曾多次找里幹事協助，最後才由里幹事協助找到母親匯款，讓他住進防疫旅館，結過住進旅館1個多小時，就被認為違反規定強制帶離。

里幹事稱，他曾為了邱男詢問相關承辦人員，結果沒有得到確切答案，事後得知邱男被強制送往集中檢疫所時，還曾告知高市衛生局人員，說這樣不太好，人家可能會有意見。

法官認為，邱男無法回到住家隔離，是因為家人反對他入住，符合工作指引所規定的集中檢疫之第四類對象，但市府和疾管署人員卻未全力協助邱男解決問題，反而逕行開罰，於法有誤，判決撤銷這張罰單。