快訊

郭台銘爭國民黨總統提名喊話民調 考驗朱立倫「協調徵召」智慧

台灣薪資給較多！韓國啦啦隊女神親曝來台主因：非為了錢

外交官墜樓遺孀爆料 退休代表稱可信度高：隻手遮天不無可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

返台隔離被當人球還挨罰10萬 高市府未全力協助..法官撤罰

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

邱姓男子疫情期間自陸返台，沒錢住防疫旅館，想要去集中檢疫所隔離也被拒絕，後來竟被以違反防疫規定為由，開罰10萬元，邱男不服提行政訴訟，法官認為政府沒有協調邱男檢疫，判決撤罰，高雄市衛生局不滿上訴，高雄高等行政法院審理後，判市府再敗訴。

邱男在大陸湖北居住12年，2020年7月15日，從大陸經澳門搭機回台，填寫完居家檢疫通知書後，原本想入住防疫旅館，卻因身上現金不夠，想要回高雄老家隔離，因胞兄早已將他除戶，也不願意讓他回家，想前往集中檢疫所隔離也被拒絕。

後來邱男在防疫人員建議下，填寫高雄老家戶籍地當隔離地點，邱男以為48小時內都可以更改地址，於是依照檢疫人員建議填寫戶籍地，結果入境後打給1922防疫專線，四處求助政府部門卻被踢皮球，在機場滯留2天，才由母親匯款3萬元，讓他可以入住旅館隔離。

沒想到邱男才剛入住防疫旅館1小時，就被防疫人員依他違反防疫規定，強制送往汐止集中檢疫所，高市衛生局更對他開罰10萬元。

高雄市衛生局主張，邱男在居家檢疫通知書把居隔地址填寫旗山老家，但他卻是在防疫旅館進行居隔，認定他「沒有到指定地點做居家檢疫」違反防疫相關規定。

邱男不服，認為他入境時已把自己的難處告知防疫人員，但卻始終得不到政府協助，他認為錯不在己，提行政訴訟請求撤銷10萬元罰單。

但高雄市衛生局反駁，稱邱男入境時自己沒先申請防疫旅館，後來填寫要回戶籍地進行居隔，也沒按規定回到戶籍地，自行入住防疫旅館，直到被他們查獲才移送集中檢疫所，邱男違反相關法令規定，原本可以加倍開罰，但考量他的情況，已降低他的罰款金額，用法沒有違誤。

高雄地院審理時，法官傳喚邱男戶籍地里幹事作證，發現邱男入境後，曾多次找里幹事協助，最後才由里幹事協助找到母親匯款，讓他住進防疫旅館，結過住進旅館1個多小時，就被認為違反規定強制帶離。

里幹事稱，他曾為了邱男詢問相關承辦人員，結果沒有得到確切答案，事後得知邱男被強制送往集中檢疫所時，還曾告知高市衛生局人員，說這樣不太好，人家可能會有意見。

法官認為，邱男無法回到住家隔離，是因為家人反對他入住，符合工作指引所規定的集中檢疫之第四類對象，但市府和疾管署人員卻未全力協助邱男解決問題，反而逕行開罰，於法有誤，判決撤銷這張罰單。

衛生局不服雄院行政庭判決上訴，高高行審理後，合議庭認為，依集中檢疫工作指引所定適用對象，地方政府有查證及協調權限，可向疾管署申請集中檢疫，但市府未全力協助，開罰有誤，駁回市府上訴，全案確定。

邱男返台找不到居隔處所滯留機場3天，高雄市政府處罰他10萬元，被法官認定用法有誤，撤銷罰單。入境檢疫示意圖。記者黃仲明／攝影
邱男返台找不到居隔處所滯留機場3天，高雄市政府處罰他10萬元，被法官認定用法有誤，撤銷罰單。入境檢疫示意圖。記者黃仲明／攝影

衛生局 防疫旅館 隔離

延伸閱讀

清明連假倒數第二天湧現返國潮 桃機入境旅客數創新高

員工突失業？天水玥宣布營業到4月5日 高市府：未接獲解僱計畫書

日本4月5日放寬對中國入境防疫管制 免陰性證明

日擬降級新冠 最快5月8日入境免3劑疫苗證明

相關新聞

台鐵列車長猛追女同事釀列車延誤 荒唐行徑跟騷法起訴

蘇姓男子擔任台鐵列車長期間愛慕女同事，不顧她拒絕竟在車站多次逼問「為何不當他朋友」，還一度釀列車延誤，警方書面告誡後仍不...

返台隔離被當人球還挨罰10萬 高市府未全力協助..法官撤罰

邱姓男子疫情期間自陸返台，沒錢住防疫旅館，想要去集中檢疫所隔離也被拒絕，後來竟被以違反防疫規定為由，開罰10萬元，邱男不...

男國道酒駕自撞下場慘 釀3傷被移送 乘客連坐處罰

今天是清明連假最後一天，許姓男子涉嫌酒後駕車，載著兩名乘客，清晨7時許，行經國道一號北上199公里處，自撞內側護欄，車內...

向下方陽台倒水半年逾200次 惡鄰挨告

邱姓男子懷疑樓下三樓住戶製造噪音，長達半年不定時自四樓住處向三樓陽台、窗戶採光罩倒水，次數超過二百次，搞到女鄰居無法正常...

假檢警偽造法院公證書「50萬寫成50元」 台北警拘提21歲車手

台北市7旬何姓老翁日前遭詐團假檢警話術哄騙，前後損失105萬元，直到起疑致電台北地檢署求證才知受騙，立刻報警。警方積極打...

PTT名人「陽明醫哥」筆戰博班生 狂酸他「魯蛇」判賠

網路論壇PTT名人「陽明醫哥」張姓兒科醫師，在PTT和陳姓網友發文筆戰，張男發文反串酸陳男「單身沒人愛，慘中之慘」、「魯到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦