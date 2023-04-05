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涉盜用印章冒領誤餐費 前國軍士官長無罪確定

中央社／ 台北5日電

國防部後備司令部（現稱後備指揮部）馬姓前士官長，涉詐領誤餐費及侵占團體獎金3萬多元。一審、二審均遭重判，更一審、更二審則改判無罪。最高法院日前判馬男無罪確定。

馬男於民國91年4月入伍，隔年5月核轉服志願役士官，並於99年5月至101年5月調任後備司令部副參謀長辦公室行政管理士官長。

一審台北地方法院判決指出，馬男於99年10月至101年5月，前後11次以駕駛兵名義，詐領誤餐費新台幣2萬3550元；馬男於101年3月以1萬3000元團體獎金主辦聚餐，分3次侵占團體獎金8965元。另外，馬男於101年4月出言恫嚇不吃辣的陳姓士兵，吃下百萬度辣椒1湯匙，致陳姓士兵食用後身體不適。

案經陳姓士兵等3名士兵向後令部具名申訴，國防部北部地方軍事法院檢察署依貪污治罪條例、陸海空軍刑法的上官藉勢藉端凌虐軍人等罪起訴馬男，因軍事審判法修正，全案移由台北地院審理。

合議庭認為，馬男不知體恤下屬，存有長官欺部屬、老兵騙新兵惡習，已然損害國軍廉潔形象，審酌每次侵吞金額非鉅，所犯14個貪污罪，合併執行有期徒刑10年，褫奪公權2年，並追繳犯罪所得3萬多元；另外，脅迫陳姓士兵吃辣椒，難認達到使人無法容忍的不人道程度，改依刑法強制罪判刑3月，可易科罰金。

案經馬男、檢察官上訴，二審由台灣高等法院審理。二審就貪污罪部分，判處馬男9年9月，脅迫士兵吃辣椒部分屬假借職務上權力，故意使脅迫手段使人行無義務的事，依法加重其刑，判處4月徒刑，可易科罰金。

最高法院認為，原審未就馬男貪污誤餐費的部分調查詳盡，二度撤銷發回高院，其餘駁回上訴定讞。更一審、更二審認為，卷內事證難以顯示馬男有盜用駕駛兵印章冒領費用，均改判無罪。最高法院日前駁回檢察官上訴，馬男貪污誤餐費部分無罪確定。

貪污 國防部

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