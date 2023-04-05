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男國道酒駕自撞下場慘 釀3傷被移送 乘客連坐處罰

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

今天是清明連假最後一天，許姓男子涉嫌酒後駕車，載著兩名乘客，清晨7時許，行經國道一號北上199公里處，自撞內側護欄，車內3人全受輕傷，警方到場處理，酒測超過標準值，依公共危險罪嫌將許男移送法辦。

警方說，車禍發生後，因衝擊力大，肇事車頭全毀，占用內側、中線車道，在7時37分排除，後方未出現回堵。

警方指出，酒後駕車依道路交通管理處罰條例，除了依公共危險罪嫌移送法辦外，還要處以3萬元到12萬元罰鍰，同車乘客還得受到連坐處分，也就是當駕駛汽機車駕駛人吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上，年滿18歲的同車乘客，也會處6000元以上15000元以下罰鍰。

國道公路警察第三大隊呼籲清明連假期間出遊、返鄉車流輛大，駕駛人應注意車前狀態並保持安全距離，駕駛人及乘客皆應繫妥安全帶，並勿酒後駕車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

許姓男子涉嫌酒後駕車，載著兩名乘客，清晨7時許，行經國道一號北上199公里處，自撞內側護欄，車內3人全受輕傷。圖／警方提供
許姓男子涉嫌酒後駕車，載著兩名乘客，清晨7時許，行經國道一號北上199公里處，自撞內側護欄，車內3人全受輕傷。圖／警方提供

國道 酒精

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