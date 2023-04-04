假檢警偽造法院公證書「50萬寫成50元」 台北警拘提21歲車手

台北市7旬何姓老翁日前遭詐團假檢警話術哄騙，前後損失105萬元，直到起疑致電台北地檢署求證才知受騙，立刻報警。警方積極打詐，獲報後循線追查犯嫌，9天內將面交車手呂姓男子拘提到案，他坦承不諱，警詢後依詐欺等罪嫌送辦，並擴大追查背後不法集團。

警方公布面交假檢警車手呂男特徵，只見他掛一個側背包、步伐輕快；另外，詐團偽造的台北地院公證申請書，字跡非常潦草，且內文的50萬竟誤寫成「50元」，手法粗糙不堪。

大安分局瑞安街派出所3月13日獲報，何男（72歲）表示接到自稱台北地檢署書記官的電話，對方稱他的個人資料疑似遭盜用，要協助資金清查並做公證，交付50萬元現金，面交後又接獲清查郵局金流電話，再依指示匯款55萬元至指定帳戶，直到起疑反向致電北檢求證，才知道「根本遇到詐騙」。

警方獲悉財損105萬元，立刻調閱監視器畫面追查面交車手、辨別特徵，認定呂男（21歲）涉嫌重大，向台北地檢署聲請搜票、拘票後，於3月22日到他萬華住處拘提到案；警查扣犯案用手機4支，詢後依詐欺、偽造文書罪嫌移送法辦，並持續向上溯源，追查同案共犯。

大安警方呼籲，檢警機關、法院不會監管任何的金融帳戶，更不會要求收取現金或存簿，聽到各種要你交出金錢時就要小心有詐，若有疑問均可打165反詐騙專線，或向派出所諮詢。