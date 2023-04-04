PTT名人「陽明醫哥」筆戰博班生 狂酸他「魯蛇」判賠

PTT名人「陽明醫哥」酸陳姓博班生魯蛇，被法院判賠9000元。記者張議晨／翻攝

網路論壇PTT名人「陽明醫哥」張姓兒科醫師，在PTT和陳姓網友發文筆戰，張男發文反串酸陳男「單身沒人愛，慘中之慘」、「魯到無可救藥」，被陳姓男子提告求償10萬元，高雄地院審理後，認為張男侵害陳男名譽權，考量他年薪超過200萬，陳男年薪18萬，判張男應賠9000元。

2020年12月起，陳姓網友在PTT男女版「請問女生要的感覺到底是什麼東西？」張男回文後，接連與陳男在PTT筆戰，陳男酸張男「好了啦，考不上專科的醫師，乖乖當萬年住院醫師或總醫師吧」。

張男不滿回嗆「就算是萬年PGY，收入和社會地位也是屌打你」、「依照社會運行規則，你想要取笑那個人，首先你現實成就要贏過那個人啊。」

陳男不服再回「你只有這個可以說嘴喔？pgy薪水跟工程師沒兩樣吧，工時還比較長」，張接著再嗆「台灣什麼環境大家都很清楚啦，會去念本土博班，基本上已經是魯蛇預備軍了，博班念了2年結果放棄」、「更別說你還單身沒人愛，慘中之慘，難怪世仇女仔，嘻嘻」。

兩人從男女版戰到男人版，張男還以「茫然的人生，會有愛情嗎？」為主旨發文反串，「後來5年過去了，原來我是眼高手低，這5年來只能在家當米蟲，靠父母接濟」。暗指陳男博班沒畢業。

陳男不滿發文一直遭張男狂酸，認為名譽權受損，向張男提告求償10萬元精神慰撫金，還要張男在PTT「八卦版」張貼判決書全文7日，恢復他的名譽權。

高雄地院審理時，法官認為張男反串的文章，都是改編陳男在PTT網站自陳的人生經歷，具有反諷陳男意思，已經貶損陳男在社會上評價，雖然雙方在網路筆戰彼此都有攻擊性言論，但不會因此免除張男侵權責任。

法官另調閱兩人經濟背景，張男目前任職兒科醫師，年所得約200萬元上下，陳男博士肄業，目前無工作，年所得約18萬元，考兩雙方經濟能力後，判張男應賠償陳男9000元。

至於判決書全文，因PTT屬於匿名網站，刊登判決書將暴露張男真實姓名、學經歷、資力等隱私資訊，且易遭他人予以負面留言、轉貼或存取，此部分駁回陳男請求。可上訴。