惡鄰6個月往樓下倒水200次 影響鄰居作息法官判罰1萬2

邱姓男子被控自去年5月至11月約6個月內，不定時自其4樓住處，向下方3樓陽台、窗戶採光罩倒水，製造噪音，次數超過200次，倒水影響3樓住戶生活作息，女鄰居無法正常入眠而求診精神科醫師，台南地院簡易庭法官認為邱藉端滋擾住戶，依違反社會秩序維護法，罰鍰1萬2千元，案可抗告。

裁定書說，邱雖辯稱，他在住家室內有聽到轟轟轟的聲音，是從樓下的冷氣室外機傳來類似馬達聲音及震動、樓下吊扇的聲音，導致他無法入眠、休息，有向樓下住戶反映，但沒有獲得改善，因此就會往外倒水警示樓下的住戶，女鄰居聽到的聲音也不一定是他發出的。

法官勘驗女鄰居所提供影像證物畫面，自去年7月21日起至同年10月26日止，都有潑水會不定時自上方落至她住家屋簷、鏡頭前鐵架或窗戶採光罩，邱於影片中也自承有在屋內敲打物品發出聲音等情，法官認為可認定邱行為，違反社會秩序維護法第68條第2款規定。