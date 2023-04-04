快訊

獨／莊嚴大佛陪吃火鍋！高雄名店「天水玥」無預警熄燈

機車三貼網驚見「嬰兒腳都黑了！」 眾人齊轟家長：把寶貝當人肉安全氣囊

研究指綠茶最能降膽固醇、烏龍茶降三酸甘油脂 名醫這樣解讀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網購遇延遲出貨 女子硬告詐欺稱「我在乎的不是錢」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名經營網路商城的楊姓女子，前年11月因為身體不適延遲出貨，雖提議免單作為補償，但買家李姓女子稱「不在乎錢、只在乎信用」，最後挨告詐欺，經桃園地院審理才獲判無罪。全案可上訴。

判決指出，楊女前年11月1日接受李女下單購買枕頭、梳子等商品，總價值1512元，扣除購物金224元，結帳金額1288元已於11月4日銀行轉帳收取，但她遲未出貨，多次稱「雙11貨亂」、「身體真的有狀況」和「明天沒到接受您報案」等語推遲，因此挨告詐欺。

審理時，楊女否認詐欺，辯稱自己有出貨，但李女沒有取貨，商品被退回，後來她還有提議這單免費，承諾退款給李女，但李女仍不接受。

「我在乎的不是價錢，我在乎的是信用。」李女表示，自己曾在楊女商城購物多次，過去不曾延遲，此次交易報警之前也曾與楊女連繫，但楊女總有藉口，而且到了楊女保證的出貨時間還是沒收到，才會選擇報警，雖然對方後來有出貨，但不能確定裡面裝什麼東西，所以不敢收。

法院調查，楊女收到李女下單之後，網路商城的出貨狀態確實與實際狀況不符，但她在李女報警提告之前，確實有出貨，顯見並非完全置之不理。此外，楊女也願意退款和免費提供延遲的商品，只是李女不同意，勘認楊女應無詐欺犯意，全案應屬單純民事糾紛，因此諭知無罪。

李姓女子在網路商城購物遇商家延遲出貨，怒控對方詐欺，但法院最後判對方無罪。示意圖／Ingimage
李姓女子在網路商城購物遇商家延遲出貨，怒控對方詐欺，但法院最後判對方無罪。示意圖／Ingimage

詐欺 網購

延伸閱讀

蝦皮賣家要簽金流協定？ 女工程師被假買家騙轉帳58萬元

青年網購工具驗DNA 驚覺非爸親生 揭母出軌對象竟是他

竹市警威力掃蕩幫派 查獲假網拍三方詐騙被害超過20人

影／新北網購女操作ATM要退款 機警店員報案…警來了

相關新聞

拿鐵鎚痛毆姊姊 1刀刺穿她胸腔斃命！火爆弟弟殺人判15年

台中周姓男子曾拿鐵鎚痛毆姊姊一頓，後又大吵竟持菜刀1刀刺穿她胸腔斃命，而姊姊的陳姓男友騎車送她就醫途中，怕自己毒品通緝身...

醋男砍殺情敵 反問檢察官「老婆被睡了會不會想砍他」

呂姓男子在黃姓前女友租屋處看到黃女和宋姓男子同床共眠，醋勁大發的呂男拿水果刀砍殺宋男，宋男全身多處刀傷，逃出屋外就醫才撿...

惡鄰6個月往樓下倒水200次 影響鄰居作息法官判罰1萬2

邱姓男子被控自去年5月至11月約6個月內，不定時自其4樓住處，向下方3樓陽台、窗戶採光罩倒水，製造噪音，次數超過200次...

網購遇延遲出貨 女子硬告詐欺稱「我在乎的不是錢」

桃園一名經營網路商城的楊姓女子，前年11月因為身體不適延遲出貨，雖提議免單作為補償，但買家李姓女子稱「不在乎錢、只在乎信...

懷疑千萬鑽石遭洗劫 男子烏龍縱火判5年刑再賠百萬

桃園一名葉姓男子攜價值千萬元的鑽石到龍潭某洗車場交易，因為等待買家過程中睡著，醒來見鑽石不在身邊，懷疑被設局洗劫，縱火燒...

桃園莽男酒後鬧事 員警勸告慘遭「抓鳥」他酒醒傻眼了

桃園市邱姓男子酒後在超商外喧嘩，引起警方注意、派員關切，但邱男不但不配合，還出手攻擊員警下體，事後辯稱「不知道是警察」、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦