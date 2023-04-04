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網購遇延遲出貨 女子硬告詐欺稱「我在乎的不是錢」
桃園一名經營網路商城的楊姓女子，前年11月因為身體不適延遲出貨，雖提議免單作為補償，但買家李姓女子稱「不在乎錢、只在乎信用」，最後挨告詐欺，經桃園地院審理才獲判無罪。全案可上訴。
判決指出，楊女前年11月1日接受李女下單購買枕頭、梳子等商品，總價值1512元，扣除購物金224元，結帳金額1288元已於11月4日銀行轉帳收取，但她遲未出貨，多次稱「雙11貨亂」、「身體真的有狀況」和「明天沒到接受您報案」等語推遲，因此挨告詐欺。
審理時，楊女否認詐欺，辯稱自己有出貨，但李女沒有取貨，商品被退回，後來她還有提議這單免費，承諾退款給李女，但李女仍不接受。
「我在乎的不是價錢，我在乎的是信用。」李女表示，自己曾在楊女商城購物多次，過去不曾延遲，此次交易報警之前也曾與楊女連繫，但楊女總有藉口，而且到了楊女保證的出貨時間還是沒收到，才會選擇報警，雖然對方後來有出貨，但不能確定裡面裝什麼東西，所以不敢收。
法院調查，楊女收到李女下單之後，網路商城的出貨狀態確實與實際狀況不符，但她在李女報警提告之前，確實有出貨，顯見並非完全置之不理。此外，楊女也願意退款和免費提供延遲的商品，只是李女不同意，勘認楊女應無詐欺犯意，全案應屬單純民事糾紛，因此諭知無罪。
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