網購遇延遲出貨 女子硬告詐欺稱「我在乎的不是錢」

桃園一名經營網路商城的楊姓女子，前年11月因為身體不適延遲出貨，雖提議免單作為補償，但買家李姓女子稱「不在乎錢、只在乎信用」，最後挨告詐欺，經桃園地院審理才獲判無罪。全案可上訴。

判決指出，楊女前年11月1日接受李女下單購買枕頭、梳子等商品，總價值1512元，扣除購物金224元，結帳金額1288元已於11月4日銀行轉帳收取，但她遲未出貨，多次稱「雙11貨亂」、「身體真的有狀況」和「明天沒到接受您報案」等語推遲，因此挨告詐欺。

審理時，楊女否認詐欺，辯稱自己有出貨，但李女沒有取貨，商品被退回，後來她還有提議這單免費，承諾退款給李女，但李女仍不接受。

「我在乎的不是價錢，我在乎的是信用。」李女表示，自己曾在楊女商城購物多次，過去不曾延遲，此次交易報警之前也曾與楊女連繫，但楊女總有藉口，而且到了楊女保證的出貨時間還是沒收到，才會選擇報警，雖然對方後來有出貨，但不能確定裡面裝什麼東西，所以不敢收。