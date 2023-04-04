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醋男砍殺情敵 反問檢察官「老婆被睡了會不會想砍他」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

呂姓男子在黃姓前女友租屋處看到黃女和宋姓男子同床共眠，醋勁大發的呂男拿水果刀砍殺宋男，宋男全身多處刀傷，逃出屋外就醫才撿回一命，檢方偵訊時，被問到殺人動機，呂還反問檢方「你老婆被睡了會不會想砍他？」高雄地方法院依傷害罪，判呂男3年6月徒刑。

判決指出，呂男和黃女因感情不睦分手，但分開後，呂仍持有黃女租屋處鑰匙，前年11月22日上午，呂男私下跑到黃女前鎮區租屋處，進到4樓房間時，撞見王女和宋姓男子睡在一起。

醋桶打翻的呂男，馬上跑到2樓廚房拿了2把水果刀，趁兩人熟睡時，持刀朝宋男大腿、頭部砍殺，當時熟睡的黃女、宋男，被呂男行為嚇到驚醒，宋男在床上跟呂男扭打，造成全身多處被水果刀劃傷，之後趁隙逃出屋外求救，送醫後才幸運撿回一命。

警方到場後，當場逮捕持刀殺人的呂男，檢警偵辦時，呂男坦承看到宋男跟黃女睡在一起，才會情緒失控砍人，當時雖然失去理智，但沒有要致他於死。

不過，呂男在接受檢方偵訊時，面對檢察官詢問殺人動機，呂男還反問檢方「你老婆被睡了會不會想砍他」，檢方認為宋男全身刀傷，呂殺人犯意明顯，偵結依殺人未遂將他起訴。

高雄地院審理時，法官認為宋男所受傷勢都是撕裂傷及擦傷，傷勢主要集中在四肢，且宋男在偵查時，供稱呂男是採揮砍方式，並不是採穿刺攻擊，宋男逃離屋外後，呂男也沒繼續追擊。

法官綜合事證，認為呂男應是看到宋男與前女友同床共眠，醋意大發，才會情緒失控，雖然行徑兇殘，但砍殺地方都不是致命部位，應無殺人犯意，改依傷害罪論處，判刑3年6月。可上訴。

呂姓男子拿水果刀砍殺情敵，被依傷害罪判刑３年６月。示意圖。記者張議晨／攝影
呂姓男子拿水果刀砍殺情敵，被依傷害罪判刑３年６月。示意圖。記者張議晨／攝影

傷害罪

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