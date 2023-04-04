50多萬粉絲白沙屯媽祖臉書遭駭 社群管理人緊急通告求救

管理白沙屯媽祖粉絲團等4個臉書社群的駱調彬帳號被駭，他發出緊急通告，並求助解決。圖／擷自白沙屯媽祖粉絲團 苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖香火鼎盛，擁有50多萬粉絲的臉書社群白沙屯媽祖婆網站、白沙屯媽祖粉絲團、白沙屯媽祖網路電視台，及白沙屯媽祖粉絲團社團管理人駱調彬帳號昨天遭駭，帳號遭到停權，駱調彬緊急通告，並求助解決。

駱調彬是白沙屯媽祖婆網站等社群創始人，管理人的權限最高，昨天清晨4點5分左右，4、5鐘内他的臉書及Google帳號接連遭駭更改，駱調彬指出，他發現後搶救，其中，Google帳號救回，沒有影響白沙屯媽祖婆網站YouTube的運作，4個臉書社群至今救不回來。

他說，白沙屯媽祖婆網站等4個臉書社群平台成立多年，擁有50多萬粉絲，尤其是白沙屯媽祖粉絲團社團提供信眾最新訊息及各種交流，粉絲互動最為熱絡，希望立委及有能力的網路高手協助，奪回臉書權限。

駱調彬緊急通告如下：2023年4月3日清晨4點5分左右管理FB(（白沙屯媽祖婆網站)白沙屯媽祖粉絲團）（白沙屯媽祖網路電視台）（白沙屯媽祖粉絲團社團）的駱調彬FB帳號被駭，目前駱調彬FB帳被更名英文帳號Eliaabeth 01sen、頭像改為女性圖片、帳號也完全被停權無法使用中！

相信許多朋友們已經發現今日（白沙屯媽祖粉絲團社團）的封面照片被竄改過，今天一整天都在試著拿回我們的權限，但是仍然處於無能為力的情況，為了避免造成更大的影響，在此謹代表駱調台長通知大家，目前加入會員、留言尚未受到影響，為避免社團、還有其他臉書突然被消失，請大家多留意小心、特此公告說明！