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懷疑千萬鑽石遭洗劫 男子烏龍縱火判5年刑再賠百萬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名葉姓男子攜價值千萬元的鑽石到龍潭某洗車場交易，因為等待買家過程中睡著，醒來見鑽石不在身邊，懷疑被設局洗劫，縱火燒洗車場洩憤，未料鑽石只是掉在現場，沒有遺失或遭搶；葉男雖然尋回價值不斐的鑽石，但縱火被桃園地院判刑5年，近日再因火勢波及鄰近照顧弱勢孩童的社福機構，再被法院判賠130萬元。可上訴。

判決指出，葉男經黃姓友人介紹，前年1月16日傍晚與羅姓、褚姓和楊姓3名男子一同前往洗車場交易鑽石，因為等待買家過程中睡著，醒來後發現四下無人，身上的鑽石又不翼而飛，因此懷疑自己被設局，遂以現場易燃液體縱火，造成火勢一發不可收拾，還波及隔壁社福機構，燒毀廚房、廁所和冷氣機等裝潢設備。

案發後，葉男矢口否認，辯稱自己遭人下藥迷昏，醒來找不到鑽石就離開了。他堅稱火災是離開之後才發生，但說法未被採信，最後被法院認定犯後態度不佳判刑5年。

民事部分，葉男被社福機構求償220萬元，但他仍稱火災非他造成，拒絕賠償；法院調查刑事判決資料認定他確有縱火，雖然受損物品原本價值男鑑定，但法院依經驗法則和理論法則，仍判葉男須賠償社福機構130萬元。

葉姓男子一叫醒來發現鑽石不在身邊，以為遭人設局洗劫，縱火洩憤，結果竟是一場烏龍，還因此被判刑5年，另得賠償社福機構130萬元（示意圖）。記者陳俊智／攝影
葉姓男子一叫醒來發現鑽石不在身邊，以為遭人設局洗劫，縱火洩憤，結果竟是一場烏龍，還因此被判刑5年，另得賠償社福機構130萬元（示意圖）。記者陳俊智／攝影

鑽石 縱火

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