涉勾結黑道詐泰達幣 退休警判刑定讞

台北市周姓退休警員涉嫌與竹聯幫陳姓男子合組詐團，以假鈔混真鈔詐取泰達幣20萬顆，一審判刑2年10月，二審改判2年4月。最高法院認為，二審理由完備，日前駁回上訴定讞。

檢警調查，陳男（台北地院通緝中）得知葉姓男子有交易虛擬貨幣需求，夥同周男向葉男佯稱欲交易泰達幣20萬顆（折合約新台幣624萬元）。

檢警追查，陳男、周男與葉男相約於民國108年8月見面，並預先準備24萬元真鈔混玩具鈔與葉男交易，葉男當下未清點鈔票，即經由虛擬貨幣網路平台轉出泰達幣20萬顆至周男指定收款的電子錢包。

葉男得知遭周男、陳男詐騙，報警提告。檢警發動搜索並約談周男、陳男到案，查出周、陳已將詐得的泰達幣20萬變現，周從中分得130萬元。台北地檢署偵查終結後，依三人以上共同詐欺得利罪提起公訴。

一審台北地方法院審理時，周男辯稱非詐欺犯罪主謀，並未被採信，法官審酌周男犯後否認犯行，擔任警職多年，明知詐欺危害社會甚鉅，政府窮盡心力追查防堵，仍貪圖金錢利誘，依三人以上共同詐欺得利罪判處2年10月徒刑。

案經周男、檢察官上訴，二審由台灣高等法院審理。二審判決指出，周男改口坦承犯行，與葉男達成和解，並已賠償在案，犯後態度尚認良好，改判刑2年4月。最高法院認為，二審調查詳盡、理由完備，日前駁回上訴，全案定讞。