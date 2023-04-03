88槍擊案王文宗70萬元交保南檢抗告 台南高分院駁回

台南市學甲慈濟宮董事長王文宗被檢警認為涉及88槍槍擊案，原本遭到羈押禁見，王不服提抗告，台南高分院撤銷發回，4月1日台南地院改以70萬元交保，南檢不服昨天深夜提抗告。台南高分院今晚裁定駁回抗告，維持原裁定。

台南高分院指出，王文宗雖與被害人郭再欽、謝財旺間，曾因4年前議長選舉交惡，近期並因支持不同市議員候選人，而有選舉恩怨，然而在無其他積極證據可資佐證情形下，尚難僅以選舉恩怨糾紛，即認王文宗有非法持有槍彈及恐嚇犯行。

合議庭法官認為，王文宗雖與同案被告楊展華、洪政軍間熟識，洪政軍、楊展華都稱呼王為「董仔」、「老闆」，但僅能說明王與洪政軍等人相當熟識，並有一定交情，這證明王何以願意甘涉藏匿人犯罪，在無積極證據得以證明情況下，尚難僅以王與楊展華、謝俊誠、洪政軍有一定程度交情，據以認定被告也有參與持槍恐嚇犯行。

法官說，洪政軍藏匿大陸地區時，持用的手機、大陸門號及微信支付帳號，為王文宗所提供，王坦承在卷，洪政軍除了用FACETIME與配偶聯絡外，只跟王聯絡，這能證明被告確涉犯刑法藏匿人犯罪嫌。王因偶遇洪政軍後基於同鄉情誼及深厚交情給予協助？抑或係因其他考量，資助洪政軍，原因不一而足，尚難僅以王確有藏匿人犯犯行，在無其他積極證據證明下，遽認王涉有本件非法持有槍彈及恐嚇犯行。