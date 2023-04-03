快訊

芬蘭4月4日正式加盟北約 成第31個會員國

新北三峽住宅突竄火 獨居老人逃生不及送醫不治

傻眼！汪小菲「說好受訪」今直接放鳥台灣媒體 落跑畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

88槍擊案王文宗70萬元交保南檢抗告 台南高分院駁回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市學甲慈濟宮董事長王文宗被檢警認為涉及88槍槍擊案，原本遭到羈押禁見，王不服提抗告，台南高分院撤銷發回，4月1日台南地院改以70萬元交保，南檢不服昨天深夜提抗告。台南高分院今晚裁定駁回抗告，維持原裁定。

台南高分院指出，王文宗雖與被害人郭再欽、謝財旺間，曾因4年前議長選舉交惡，近期並因支持不同市議員候選人，而有選舉恩怨，然而在無其他積極證據可資佐證情形下，尚難僅以選舉恩怨糾紛，即認王文宗有非法持有槍彈及恐嚇犯行。

合議庭法官認為，王文宗雖與同案被告楊展華、洪政軍間熟識，洪政軍、楊展華都稱呼王為「董仔」、「老闆」，但僅能說明王與洪政軍等人相當熟識，並有一定交情，這證明王何以願意甘涉藏匿人犯罪，在無積極證據得以證明情況下，尚難僅以王與楊展華、謝俊誠、洪政軍有一定程度交情，據以認定被告也有參與持槍恐嚇犯行。

法官說，洪政軍藏匿大陸地區時，持用的手機、大陸門號及微信支付帳號，為王文宗所提供，王坦承在卷，洪政軍除了用FACETIME與配偶聯絡外，只跟王聯絡，這能證明被告確涉犯刑法藏匿人犯罪嫌。王因偶遇洪政軍後基於同鄉情誼及深厚交情給予協助？抑或係因其他考量，資助洪政軍，原因不一而足，尚難僅以王確有藏匿人犯犯行，在無其他積極證據證明下，遽認王涉有本件非法持有槍彈及恐嚇犯行。

最後法官以槍手孔祥志與友人間LINE對話紀錄及其記載邏輯，可知孔祥志將「謝財旺」、「台南市市議員」、「王文宗」列為同類對象。孔祥志向友人提及「王文宗」時，似指槍擊犯案對象，難以此認定王有參與持槍恐嚇。維持台南地院70萬元保證金後釋放，並限制住居及限制出境、出海8月，駁回檢察官羈押及禁止接見、通信聲請。

台南高分院今天駁回南檢抗告，裁定王文宗仍以70萬元交保 。圖／本報資料照片
台南高分院今天駁回南檢抗告，裁定王文宗仍以70萬元交保 。圖／本報資料照片
台南市學甲慈濟宮董事長王文宗。圖／本報資料照片
台南市學甲慈濟宮董事長王文宗。圖／本報資料照片

洪政軍 王文宗 台南

延伸閱讀

「幕後藏鏡人」王文宗涉88槍擊案70萬交保 南檢深夜提抗告

王文宗涉學甲槍擊案獲交保 南檢將提抗告

涉88槍案王文宗改交保 蔡育輝：綠營不要撿到槍亂抹黑

王文宗疑涉88槍擊案遭收押抗告成功 晚間70萬交保

相關新聞

88槍擊案王文宗70萬元交保南檢抗告 台南高分院駁回

台南市學甲慈濟宮董事長王文宗被檢警認為涉及88槍槍擊案，原本遭到羈押禁見，王不服提抗告，台南高分院撤銷發回，4月1日台南...

桃園莽男酒後鬧事 員警勸告慘遭「抓鳥」他酒醒傻眼了

桃園市邱姓男子酒後在超商外喧嘩，引起警方注意、派員關切，但邱男不但不配合，還出手攻擊員警下體，事後辯稱「不知道是警察」、...

5度酒駕被逮懊悔無用 67歲男判入監錯過長女歸寧宴

高雄67歲許姓男子喝完高粱酒後開車上路，擦撞到路邊機車，警方到場測到許男呼氣酒測值達每公升0.77毫克，將他依公共危險罪...

「幕後藏鏡人」王文宗涉88槍擊案70萬交保 南檢深夜提抗告

台南檢方偵辦88槍槍擊案，向上追出學甲慈濟宮董事長王文宗，涉嫌提供酒店客房窩藏在大陸的主嫌洪政軍並資助生活開銷，檢方雖認...

男子慶生開趴有女生在場 前妻氣炸告兩人結果出爐

鄧姓男子參加好友的慶生會，被陳姓妻子發現辦趴沒揪，反而和鄒姓女友人一起慶生，陳女懷疑鄧男、鄒女有姦情，提告求償30萬元，...

掛20萬金項鍊被暗算 商行老闆慘陷美人計遭下藥迷昏

桃園市鍾姓男子得知甘姓男子脖子上掛的金項鍊價值不菲，聯合友人張男、蔡女，以美人計誘使甘男飲酒，期間兩度下藥，最後未得手，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦