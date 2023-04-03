5度酒駕被逮懊悔無用 67歲男判入監錯過長女歸寧宴

高雄67歲許姓男子喝完高粱酒後開車上路，擦撞到路邊機車，警方到場測到許男呼氣酒測值達每公升0.77毫克，將他依公共危險罪送辦；檢方發現他有4次酒駕紀錄，不准易科罰金，讓他入監反省，許男搬出長女求情，稱入監會錯過歸寧宴，但法院認為入監才有矯正效果，駁回他的聲明異議。

去年9月22中午12時許，許男在高雄岡山區一家餐廳喝了高粱，酒精未退的他執意帶著酒意上路，當天下午6時許，許男開車行經岡山區公園西路與公園北路口，不小心擦撞路旁的機車，所幸未造成他人受傷。

警方獲報後到場，聞到許男全身都是酒氣，施測後呼氣酒測值達每公升0.77毫克，將他依公共危險罪送辦，檢方調查後，認為他酒後肇事，酒測值超標，依公共危險罪起訴。

橋頭地院審理時，法官發現許男早在20多年前就曾因酒駕被處罰金2萬元，之後又多次酒駕被逮，曾被判刑3至5月不等，這次仍不學乖，5度酒後上路被警方開單，最後判刑6月，得易科罰金。

法官在判決書裡還特別提醒檢方執行時，要注意許男是不是達到「難收矯正之效或難以維持法秩序」情況，也就是沒入監恐難以讓他反省。後來檢方執行時，根據許男多次酒駕紀錄，最後不准他易科罰金、易服社會勞動，要許男入監好好反省。

許男入監後不服，拿出67歲高齡當擋箭牌，還稱自己有高血壓、糖尿病，右側股骨也有動過手術，喝酒是為了舒緩疼痛，而且他長女要在今年7月舉辦歸寧婚宴，如果入監恐會錯過長女人生大事，希望法官讓他易科罰金。