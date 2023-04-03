快訊

29歲正妹剛考上救護員卻離世 宜蘭追贈義消制服幫圓夢

日本正式宣布5月8日起降級新冠 入境免打3劑疫苗

海巡副分署長跟廠商過從甚密？ 遭爆廠商爽拿2.6億 海巡署發5點聲明

5度酒駕被逮懊悔無用 67歲男判入監錯過長女歸寧宴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄67歲許姓男子喝完高粱酒後開車上路，擦撞到路邊機車，警方到場測到許男呼氣酒測值達每公升0.77毫克，將他依公共危險罪送辦；檢方發現他有4次酒駕紀錄，不准易科罰金，讓他入監反省，許男搬出長女求情，稱入監會錯過歸寧宴，但法院認為入監才有矯正效果，駁回他的聲明異議。

去年9月22中午12時許，許男在高雄岡山區一家餐廳喝了高粱，酒精未退的他執意帶著酒意上路，當天下午6時許，許男開車行經岡山區公園西路與公園北路口，不小心擦撞路旁的機車，所幸未造成他人受傷。

警方獲報後到場，聞到許男全身都是酒氣，施測後呼氣酒測值達每公升0.77毫克，將他依公共危險罪送辦，檢方調查後，認為他酒後肇事，酒測值超標，依公共危險罪起訴。

橋頭地院審理時，法官發現許男早在20多年前就曾因酒駕被處罰金2萬元，之後又多次酒駕被逮，曾被判刑3至5月不等，這次仍不學乖，5度酒後上路被警方開單，最後判刑6月，得易科罰金。

法官在判決書裡還特別提醒檢方執行時，要注意許男是不是達到「難收矯正之效或難以維持法秩序」情況，也就是沒入監恐難以讓他反省。後來檢方執行時，根據許男多次酒駕紀錄，最後不准他易科罰金、易服社會勞動，要許男入監好好反省。

許男入監後不服，拿出67歲高齡當擋箭牌，還稱自己有高血壓、糖尿病，右側股骨也有動過手術，喝酒是為了舒緩疼痛，而且他長女要在今年7月舉辦歸寧婚宴，如果入監恐會錯過長女人生大事，希望法官讓他易科罰金。

但橋院法官認為，許男6年前也曾因酒駕撞擊路邊車輛，易科罰金執行完畢後，仍不學乖，再次酒後上路，已對公共安全造成危險，顯然漠視法律規定，可見易科罰金或易服社會勞動，難收矯正之效或難以維持法秩序，檢方指揮命令並無違誤，駁回許男異議。

許姓男子五度酒駕被逮，這次必須入監，錯過長女歸寧宴。警方臨檢示意圖。記者張議晨/翻攝
許姓男子五度酒駕被逮，這次必須入監，錯過長女歸寧宴。警方臨檢示意圖。記者張議晨/翻攝

酒駕 酒測 岡山

延伸閱讀

男大生夜店飲酒 離場涉酒駕騎車載同學 公共危險送辦

才獲北市優等評鑑就鬧酒駕 公運處罰大南客運9萬、司機被開除

扯！北巿公車追撞停紅燈機車 司機酒測值竟高達1.33

陳菊愛將趙嘉寶服刑不到一半就假釋 法務部挨批「閉著眼睛審？」

相關新聞

5度酒駕被逮懊悔無用 67歲男判入監錯過長女歸寧宴

高雄67歲許姓男子喝完高粱酒後開車上路，擦撞到路邊機車，警方到場測到許男呼氣酒測值達每公升0.77毫克，將他依公共危險罪...

「幕後藏鏡人」王文宗涉88槍擊案70萬交保 南檢深夜提抗告

台南檢方偵辦88槍槍擊案，向上追出學甲慈濟宮董事長王文宗，涉嫌提供酒店客房窩藏在大陸的主嫌洪政軍並資助生活開銷，檢方雖認...

男子慶生開趴有女生在場 前妻氣炸告兩人結果出爐

鄧姓男子參加好友的慶生會，被陳姓妻子發現辦趴沒揪，反而和鄒姓女友人一起慶生，陳女懷疑鄧男、鄒女有姦情，提告求償30萬元，...

掛20萬金項鍊被暗算 商行老闆慘陷美人計遭下藥迷昏

桃園市鍾姓男子得知甘姓男子脖子上掛的金項鍊價值不菲，聯合友人張男、蔡女，以美人計誘使甘男飲酒，期間兩度下藥，最後未得手，...

逼喝尿吞檳榔汁活活打死 凶狠女老闆叫唆10人下場曝

台中大甲人力公司陳姓女老闆不滿蔣姓員工亂講話，找兒子、工人等10人狠虐蔣一頓，逼他喝尿、飲檳榔汁最終活活虐死，法院以陳女...

預立遺囑無用？小三吃官司反而確認血緣 助女兒爭到遺產

小三的逆襲！南部某教育界聞人在幾年前過世，留下一億多元左右的遺產，他在生前預立遺囑，要把所有財產，除了三個小孩的特留分外，其餘全部都給妻子，但大陸籍小三發現兩人生的女兒一毛都沒有分到，跨海打官司，不惜自爆是小三還生了個私生女，就是要幫才7歲的女兒爭取繼承權，聞人家屬驚嚇之餘也提告反擊，雙方纏訟8年，爭產案3月2審宣判，私生女因兩個關鍵因素可分得600多萬元，法界人士分析，80萬元換600元萬，怎麼算都划算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦