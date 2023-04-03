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「幕後藏鏡人」王文宗涉88槍擊案70萬交保 南檢深夜提抗告
台南檢方偵辦88槍槍擊案，向上追出學甲慈濟宮董事長王文宗，涉嫌提供酒店客房窩藏在大陸的主嫌洪政軍並資助生活開銷，檢方雖認定王文宗是幕後指使者，且有串滅證及逃亡之虞，3月25日向法院聲押禁見獲准，王不服抗告，台南高分院撤銷發回，法院4月1日裁准70萬元交保，限制住居及出境出海，南檢昨天深夜已提出抗告。
據了解，南檢於昨天深夜約10點30分向台南高分院提出抗告，台南高分院最快今晚會做出裁定。
檢警掌握，孔祥志犯案前大肆以通訊軟體向友人吹噓即將「做大事」，相關對話言談間，曾出現「王文宗」3個字，專案小組過濾分析，鎖定王文宗是幕後藏鏡人。
檢警自大陸遣返洪政軍後，在洪手機內發現洪政軍與王文宗曾在泉州酒店內「同框」合影照片，使得王文宗不得不承認有兩度赴大陸資助洪政軍事實。檢方認為，王文宗是有計畫性在洪政軍、孔祥志犯案後前往大陸接應，而非單純藏匿人犯，研判全案還有影武者未曝光，有羈押理由與必要。
但台南地院裁定指出，依卷內事證，難認王文宗與88槍擊案共犯有犯意聯絡或行為分擔，也難認王涉犯恐嚇與槍砲罪，但依王本人及證人所述，確實涉犯藏匿人犯罪，王長期在台灣及大陸間頻繁往來，具有在大陸生活能力，有事實足認有逃亡之虞。刑法藏匿人犯是3年以下輕罪，辯護人為被告利益聲請具保，法院同意以70萬元保金、限制出境、出海8個月替代羈押。
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