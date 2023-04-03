男子慶生開趴有女生在場 前妻氣炸告兩人結果出爐

鄧姓男子參加好友的慶生會，被陳姓妻子發現辦趴沒揪，反而和鄒姓女友人一起慶生，陳女懷疑鄧男、鄒女有姦情，提告求償30萬元，但法官認為慶生會有10多人參加，鄧男、鄒女也無親密舉動，判陳女敗訴，兩人婚姻最後也以離婚收場。

判決指出，鄧男、陳女2017年結婚，但婚後兩人感情不睦，2021年7月間，經法院調解後雙方離婚，結束短暫的夫妻情。

陳女離婚後，意外發現鄧男曾在2021年3月和鄒女一起參加慶生會，活動上還合影留念，事後鄒女生日時，鄧男也受邀和鄒女的家人一起慶生，她認為鄒女在她與鄧男還未離婚前，就疑似介入夫妻兩人感情，氣得向鄧、鄒兩人提告求償30萬元。

鳳山簡易庭審理時，鄧男、鄒女坦承有出席同一場慶生活動，但當天是一群人聚在KTV慶祝，只是單純的好友聚會，兩人也沒親密舉動，不解為何會被陳女誤會。

法官檢視慶生時照片，發現慶生會有10多人參與，且鄧男、鄒女的合照也沒有親密的舉動，依社會一般通念，屬於親朋好友間的通常社交活動。