掛20萬金項鍊被暗算 商行老闆慘陷美人計遭下藥迷昏

桃園市鍾姓男子得知甘姓男子脖子上掛的金項鍊價值不菲，聯合友人張男、蔡女，以美人計誘使甘男飲酒，期間兩度下藥，最後未得手，遭報警提告；法院依強盜未遂罪、竊盜罪等判鍾4年有期徒刑，蔡女、張男分別判3年、3年6月。可上訴。

檢警調查，鍾姓男子得知女友的老闆甘姓男子配戴20萬元金項鍊，2020年3月1日晚上9時許告訴朋友張姓男子及他乾妹蔡姓女子，三人因缺錢而萌生貪念，便講定由蔡女誘騙好色的甘男飲酒，趁他不勝酒力時拿走項鍊分贓，不過因張男擔心灌醉失敗，蔡因此「加碼」提議將自己服用的FM2藥物摻入酒中。

三人講定後，鍾男隔天凌晨就傳訊甘男「要介紹朋友」給他，甘不疑有他，當天上午就開車載蔡女、鍾男返回桃園市大園區住處飲酒，過程中蔡為先將一包FM2倒入公杯並和甘共飲，避免他起疑，後來鍾男又趁機補倒一包在甘男酒杯中。

甘男急欲與蔡女獨處，又因藥效發作意識逐漸模糊、昏沉，便藉故將鍾男趕離住處，鍾離開前順手牽羊，摸走了甘男裝有現金2萬9000元的皮夾，隨後甘在被蔡女攙扶回房間途中失去意識。

遠端遙控的張男這時指示蔡「速戰速決，開門給小鍾進去」，但蔡女見鍾男沒回來，不敢下手，因而未得逞。甘男中午醒來察覺有異，報警驗尿後提告。

三人到案後均坦承犯行，但張男辯稱「不知道我這樣是強盜」，張的辯護人也以「參與程度位居邊緣，且未得到好處，惡性並非重大」請求法院減刑；不過法院認為，張參與謀畫、下藥等過程，全程知情，認定不應減刑。