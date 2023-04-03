逼喝尿吞檳榔汁活活打死 凶狠女老闆叫唆10人下場曝

台中大甲人力公司陳姓女老闆不滿蔣姓員工亂講話，找兒子、工人等10人狠虐蔣一頓，逼他喝尿、飲檳榔汁最終活活虐死，法院以陳女沒下手僅依傷害罪判1年半，其餘10人依傷害致死判7年2月至8年，另台中地檢署因補償蔣的母親犯罪被害補償金54萬元，法院再判眾人全額給付中檢，可上訴。

檢警調查，陳姓女老闆不滿20歲蔣姓員工在外說她剋扣薪資、待遇不佳，2021年10月28日指示謝姓兒子、盧姓、梁姓、鍾姓工人等教訓他，眾人持甩棍、鐵條在人力公司痛毆蔣一頓，並由鍾姓工人在旁錄影，其餘馮姓姐弟、林姓、楊姓男子及黃姓女子也到場質問、毆打。

陳姓女老闆並再指示員工將蔣押到她家質問，但怕驚擾鄰居再轉往附近籃球場、產業道路，當時蔣已被打到滿身傷，現場馮姓、黃姓女子還逼他喝檳榔汁、尿液，再命蔣向眾人磕頭道歉，最終不堪持續施暴昏迷失血過多慘死。

台中地院一審時認為，陳姓女老闆雖有指示教訓蔣男而有傷害犯意聯絡，但她沒有下手，也沒全程在場目睹，不知他人動手輕重、蔣男受傷部位，認定她僅構成傷害罪判1年6月徒刑。

另審酌其餘9人僅因細故就痛下重手欺凌蔣男，手段凶殘，對社會治安有重大危害，考量其等均坦承、分工及參與程度等，各依傷害致死罪判7年2月至8年不等。

台中地檢署另提民事訴訟，主張蔣男的母親因向中檢申請犯罪被害補償金，經檢方決定補償54萬元，依法再向陳女等11人，及其部分未成年人的父母共13人全額求償。