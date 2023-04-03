路面有洞被坑骨折 他狀告鄉公所等4行政單位 結果出爐了

嘉義縣尤姓男子騎機車行經嘉義縣竹崎鄉頂石棹遊客服務站前道路時，因壓輾坑洞人車倒地，尤男受有骨折等傷害，認為是管理機關管理欠失所造成，一狀將林務局嘉義管理處、公路局五區工程處、嘉義縣政府、竹崎鄉公所等4單位告上法院要求國賠134萬餘元。法院認為管理機關竹崎鄉公所有疏失應賠償，但尤男超速違規肇責6成，判賠25萬餘元。可上訴。

2021年3月13日尤男騎乘機車，行經頂石棹遊客服務站前方道路，因沒有設置圍籬、安全護欄或路障，尤男壓輾坑洞人車倒地，受有右側鎖骨骨折、右側第四到第八根肋骨骨折合併氣血胸等傷害。

尤男認為管理機關沒有將該路段上凹凸不平佈滿坑洞的路面填平修補，也沒有設置路障、燈光標誌或圍籬警告用路人，明顯是管理機關有欠缺，與他受傷之間有因果關係，因而提起國賠，包括醫療費、修車費、無法工作損失以及精神慰撫金100萬元，總共要求134萬5265元，認為林務局嘉義管理處、公路局五區工程處、嘉義縣政府、竹崎鄉公所等4單位都是這路段的管理、養護機關，要求這些機關負損害賠償責任。