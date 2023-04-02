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想辦貸款...通信兵盜刻連長印章、偽造同袍身分證明 遭判刑6月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

許姓男子服役期間，為以蘇姓同袍名義申辦貸款，盜刻部隊主官管職名章，偽造蘇男軍人臨時身分證明，申貸取得10萬元。基隆地方法院法官依偽造文書等罪判他有期徒刑6月，案可上訴。

判決指出，許男2021年在空軍防空暨飛彈某單位擔任上兵通信兵時，取得蘇姓同袍同意，以蘇名義向一家銀行和一家「資融公司」申辦貸款。後來許接到兩家業者通知，因為蘇男是現役軍人，須再提供軍人身分證。

許男為求成功申貸，未得該單位之同意或授權，委請不知情陳姓友人盜刻部隊連長、輔導長職名章，再向不知情的蘇男取得證件照片，自行利用部隊電腦內的「臨時軍人身分證」檔案，輸入蘇男姓名、身分證字號等個人資料，列印產生臨時軍人身分證明1紙，蓋上盜刻連長、輔導長印章和連部公印文。

2021年8月31日許男把偽造的蘇男軍人身分證明，交給銀行人員申辦貸款，但銀行以蘇男授信條件不符合資格未核貸。同年9月25日許男再把蘇男軍人身分證明交給資融公司人員，成功申辦貸款，取得10萬元。

憲兵指揮部基隆憲兵隊調查後，將全案移送法辦。基隆地檢署檢察官偵訊時，許男認罪，檢方依刑法偽造印文罪嫌、陸海空軍刑法公務員假借職務機會行使偽造特種文書罪、盜用公印文罪起訴許男。

法院審理後認定許男犯行，審酌許男行為為不足取，但犯後認罪，考量犯罪手段並非惡劣，所生危害尚非巨大等情狀，判刑6月，如易科罰金，以1千元折算1日。

許姓男子服役期間，盜刻部隊主官、管職名單，偽造蘇男同袍臨時身分證明，成功申貸取得10萬元。基隆地方法院審理後，判刑6月。記者邱瑞杰／攝影
許姓男子服役期間，盜刻部隊主官、管職名單，偽造蘇男同袍臨時身分證明，成功申貸取得10萬元。基隆地方法院審理後，判刑6月。記者邱瑞杰／攝影

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