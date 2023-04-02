太惡劣！男夥外人逼拍親姊裸照索400萬未遂 判刑6月確定

台中市劉姓男子原在大姊經營茶行工作，雙方有330萬元勞資糾紛，茶行在劉男大姊過世後，由劉男三姊經營，劉在前年間夥同外人前往茶行，以逼迫三姊拍攝裸照方式，強討400萬元債務，過程中造成劉男三姊多處受傷，幸好茶行員工即時報警，才未讓劉男等人得逞，二審審理後，仍認定劉男涉恐嚇取財未遂罪，判刑6月確定。

判決指出，劉姓男子在其大姊經營茶行工作，雙方有330萬元債務糾紛，劉男大姊過世後，由劉男三姊接手經營茶行，劉男轉向三姊索賠，但三姊質疑債權真實性，拒絕支付，劉男在前年7月14日，夥同蕭姓男子等人，前往茶行向三姊索討債務。

劉男夥人在茶行尋找監視器主機，已免犯行曝光，劉男三姊欲報警，卻被劉等人團團圍住，還把三姊手機搶走後，放置在旁，也將茶行鐵門關閉，以限制三姊的行動，期間劉男三姊不斷高聲呼救，劉男的共犯除了摀住劉男三姊的嘴巴之外，還掀起她的衣服，解開胸罩扣子，直說「不配合就拍裸照」，更拖著劉男三姊往樓上拖行，過程中造成劉男三姊臉、手、腿都有擦挫傷，