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太惡劣！男夥外人逼拍親姊裸照索400萬未遂 判刑6月確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子原在大姊經營茶行工作，雙方有330萬元勞資糾紛，茶行在劉男大姊過世後，由劉男三姊經營，劉在前年間夥同外人前往茶行，以逼迫三姊拍攝裸照方式，強討400萬元債務，過程中造成劉男三姊多處受傷，幸好茶行員工即時報警，才未讓劉男等人得逞，二審審理後，仍認定劉男涉恐嚇取財未遂罪，判刑6月確定。

判決指出，劉姓男子在其大姊經營茶行工作，雙方有330萬元債務糾紛，劉男大姊過世後，由劉男三姊接手經營茶行，劉男轉向三姊索賠，但三姊質疑債權真實性，拒絕支付，劉男在前年7月14日，夥同蕭姓男子等人，前往茶行向三姊索討債務。

劉男夥人在茶行尋找監視器主機，已免犯行曝光，劉男三姊欲報警，卻被劉等人團團圍住，還把三姊手機搶走後，放置在旁，也將茶行鐵門關閉，以限制三姊的行動，期間劉男三姊不斷高聲呼救，劉男的共犯除了摀住劉男三姊的嘴巴之外，還掀起她的衣服，解開胸罩扣子，直說「不配合就拍裸照」，更拖著劉男三姊往樓上拖行，過程中造成劉男三姊臉、手、腿都有擦挫傷，

全案幸好有茶行會計外出買午餐，返回公司時發現異狀，趕緊報警，而未讓劉男等人恐嚇取財得逞，一審認定劉男涉犯恐嚇取財未遂罪，判刑6月，得易科罰金，上訴二審後，仍維持一審認定，仍可上訴。

台中市劉姓男子涉嫌在前年間夥同友人，向親姊強討400萬元，二審認定涉犯恐嚇取財未遂罪，判刑6月。圖／本報資料照
台中市劉姓男子涉嫌在前年間夥同友人，向親姊強討400萬元，二審認定涉犯恐嚇取財未遂罪，判刑6月。圖／本報資料照

恐嚇 債務 裸照

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