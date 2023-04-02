看嘸！罰單字跡潦草如鬼畫符「要繳嗎？」 律師和警方這樣說

為擺脫台灣「行人地獄」汙名、降低每天上演的酒駕事件，全台警方加強交通大執法，去年開出逾1500萬張罰單，今年1、2月則有逾254萬張，比同期多20萬張；罰單爆量，傳電子單感應紙不足窘境，以往字跡潦草的手寫紅單也被翻出；接鬼畫符罰單是否要繳？員警和律師看法一致，錯誤不大，還是得繳。

基層員警舉發交通違規，早年以手寫開單，曾鬧出不少字跡潦草及烏龍罰單的笑話；近年來，隨數位時代來臨，為提升員警開單正確率及速度，維護執法品質，各地警方紛啟用電子舉發違規製單系統，電子比手寫快2、3分鐘。

相較於電子開單，往年手寫開單曾鬧出不少笑話，台中市警局大里派出所一名警員去年對闖紅燈的民眾，以手寫單開罰，事後被民眾爆料，罰單上的「闖」紅燈，寫成「聞」紅燈，直行的「直」也太潦草，乍看之下，也變成「自行」；整張罰單變成「聞紅燈，自行」，經媒體報導後，成民眾茶餘飯後的笑談。

台南市警局也有罰單烏龍笑話，一名員警手寫開單，違規理由本是「闖紅燈右轉」，結果員警字跡潦草，5個字連成一塊，變成「周氏蝦捲」。前年新竹一名婦人被警方取締開單，因未帶身分證件，以「台灣國語」隨口報了姓名，警方以小電腦找到一名年紀相仿的同名同姓婦人開出紅單，結果台北同名同姓的婦人收到罰單氣炸向民代陳情，事情才爆發。

手寫罰單頻傳笑話，高雄電子開單則爆出感應紙不足，改回手寫單的窘境；楠梓交通分隊員警在Key in罰單資料時，發生同一個違規者開出2張罰單，共計有26筆重複的離譜狀況。

高市警局表示，去年攔停交通違規舉發案件逾51萬件，其中逾34萬件係以電子舉發，所占比率約67%，手寫舉發約33%，電子舉發單原預算為9萬元，交大另勻支近35萬，分批增購，今年迄今為止，目前紙捲數量充足無虞。

高雄有交通分隊長指出，罰單字跡錯誤，但姓名和身分無誤，不影響罰單效率。律師郭晏甫表示，員警開出交通紅單，若姓名太潦草，但身分證號碼是對的，且罰單整體文意清楚，仍具法律效力。