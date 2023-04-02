快訊

中職／桃園球場賽前積水 悍將練球還有人整理場地中

日本擬「這天」降級新冠肺炎 將能免打3劑疫苗入境

東非狒狒驗屍再爆疑雲「根本沒結紮」 六福村：確實有

看嘸！罰單字跡潦草如鬼畫符「要繳嗎？」 律師和警方這樣說

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
交通罰單爆量，圖為員警手寫開單因字跡潦草鬧笑話的畫面。圖／取自臉書社團「爆料公社」
交通罰單爆量，圖為員警手寫開單因字跡潦草鬧笑話的畫面。圖／取自臉書社團「爆料公社」

為擺脫台灣「行人地獄」汙名、降低每天上演的酒駕事件，全台警方加強交通大執法，去年開出逾1500萬張罰單，今年1、2月則有逾254萬張，比同期多20萬張；罰單爆量，傳電子單感應紙不足窘境，以往字跡潦草的手寫紅單也被翻出；接鬼畫符罰單是否要繳？員警和律師看法一致，錯誤不大，還是得繳。

基層員警舉發交通違規，早年以手寫開單，曾鬧出不少字跡潦草及烏龍罰單的笑話；近年來，隨數位時代來臨，為提升員警開單正確率及速度，維護執法品質，各地警方紛啟用電子舉發違規製單系統，電子比手寫快2、3分鐘。

相較於電子開單，往年手寫開單曾鬧出不少笑話，台中市警局大里派出所一名警員去年對闖紅燈的民眾，以手寫單開罰，事後被民眾爆料，罰單上的「闖」紅燈，寫成「聞」紅燈，直行的「直」也太潦草，乍看之下，也變成「自行」；整張罰單變成「聞紅燈，自行」，經媒體報導後，成民眾茶餘飯後的笑談。

台南市警局也有罰單烏龍笑話，一名員警手寫開單，違規理由本是「闖紅燈右轉」，結果員警字跡潦草，5個字連成一塊，變成「周氏蝦捲」。前年新竹一名婦人被警方取締開單，因未帶身分證件，以「台灣國語」隨口報了姓名，警方以小電腦找到一名年紀相仿的同名同姓婦人開出紅單，結果台北同名同姓的婦人收到罰單氣炸向民代陳情，事情才爆發。

手寫罰單頻傳笑話，高雄電子開單則爆出感應紙不足，改回手寫單的窘境；楠梓交通分隊員警在Key in罰單資料時，發生同一個違規者開出2張罰單，共計有26筆重複的離譜狀況。

高市警局表示，去年攔停交通違規舉發案件逾51萬件，其中逾34萬件係以電子舉發，所占比率約67%，手寫舉發約33%，電子舉發單原預算為9萬元，交大另勻支近35萬，分批增購，今年迄今為止，目前紙捲數量充足無虞。

高雄有交通分隊長指出，罰單字跡錯誤，但姓名和身分無誤，不影響罰單效率。律師郭晏甫表示，員警開出交通紅單，若姓名太潦草，但身分證號碼是對的，且罰單整體文意清楚，仍具法律效力。

交通局副局長劉建邦表示，民眾發現警員開立紅單字跡潦草，可提出申訴，該中心會請警方查復，以確認違規事實與紅單內容記載是否屬實，並參考警方回覆內容，針對違規事實予以裁處。

開單員警的字跡潦草鬧出不少笑話，圖為台南警方「闖紅燈右轉」的罰單，因字跡潦草網友笑指「周氏蝦捲」。圖／取自臉書社團「爆怨公社」
開單員警的字跡潦草鬧出不少笑話，圖為台南警方「闖紅燈右轉」的罰單，因字跡潦草網友笑指「周氏蝦捲」。圖／取自臉書社團「爆怨公社」
高雄市警局楠梓交通分隊員警去年6月傳出有員警在Key in罰單資料時，發生同一個違規者開出2張罰單的烏龍，共計有26筆重複的離譜狀況。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄市警局楠梓交通分隊員警去年6月傳出有員警在Key in罰單資料時，發生同一個違規者開出2張罰單的烏龍，共計有26筆重複的離譜狀況。圖／取自臉書社團「爆料公社」

罰單 行人地獄

延伸閱讀

這是哪位？掛立法院停車證 BMW違停新北人行道被舉發

相關新聞

看不懂！紅單字跡潦草像鬼畫符「要繳嗎？」 律師和警方這樣說

為擺脫台灣「行人地獄」汙名、降低每天上演的酒駕事件，全台警方加強交通大執法，去年開出逾1500萬張罰單，今年1、2月則有...

久旱剛下雨他就撞斷自來水管 雲林酒駕男釀禍被法辦

雲林地區久旱未雨，到處出現缺水現象，連假第1天好不容易下雨，不料，雲林縣斗六市周姓男子昨天下午開車疑因天雨路滑，轉彎不當...

118台挖礦機狂吃500萬電費 男私接台電電桿房東也要賠

李姓男子在桃園市租屋開比特幣挖礦場，私接台電電桿竊電一整年，供118台挖礦機使用，桃園地院刑事庭依竊盜罪判李有期徒刑4月...

不滿沒讓斑馬線的他先過馬路 柴山背水志工出拳擊倒騎車阿嬤

高雄林姓男子要走斑馬線過馬路，正好陳姓婦人騎機車經過路過，林男不滿陳女沒禮讓行人先走，趁陳女經過時突然出拳，導致陳女摔車...

影／台中大學生趁清明連假喝酒狂歡 遇警巡小蜜蜂糗大

清明連假有5天，台中市第二警分局在假期前就展開為期7天的取締酒駕大執法，搭配24小時以警員騎機車巡邏的小蜜蜂查緝方式，避...

陳菊愛將趙嘉寶假釋惹議 矯正署：符合要件

前立委黃國昌質疑，高雄市前新聞處機要秘書趙嘉寶涉犯貪汙等四罪，二○一四年被判刑十一年，直到二○一九年才到案發監，未料蹲四...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦