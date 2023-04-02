久旱剛下雨他就撞斷自來水管 雲林酒駕男釀禍被法辦

雲林地區久旱未雨，到處出現缺水現象，連假第1天好不容易下雨，不料，雲林縣斗六市周姓男子昨天下午開車疑因天雨路滑，轉彎不當，在路口翻車並撞斷路邊自來水輸送管，頓時自來水噴發如柱，警方趕緊通知水公司緊急搶修，並將受傷周男送醫，經酒測酒精值超標，被警方依公共危險罪移送法辦。

斗六分局昨天下午15時26分獲報，斗六市榮譽路與重光北路口發生車輛翻車事故，警方趕到現場，發現一輛自小客車翻覆路旁，車內一名男子受傷，119救護車趕到將他送醫，幸只受輕傷無生命危險。

警方初步調查，這名自撞的30多歲周姓男子，昨天下午沿著重光北路行駛右轉進入梅林路的丁字路口時，疑因天雨路滑轉彎失控，自撞路旁自來水輸送管路，造成車輛側翻；周男受傷，經送往醫院救治幸無大礙，周男身上有酒味，經酒測超標酒精值0.77 mg/L，警方依公共危險罪將全案移送法辦。

由於數月來雲林地區久旱未雨，沒想到老天才剛降甘霖開始下雨，沒想到自來水管就被撞斷，自水公司除趕緊搶修水管減少水源流失浪費，也將追究撞斷水管的後續理賠。

「酒駕零容忍」斗六分局長黃念生提醒民眾參加飲宴或聚餐，切勿酒後駕車，以免造成自身或他人危害；並應隨時注意路況，雨天減速慢行，避免發生危險。