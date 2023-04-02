118台挖礦機狂吃500萬電費 男私接台電電桿房東也要賠

李姓男子在桃園市租屋開比特幣挖礦場，私接台電電桿竊電一整年，供118台挖礦機使用，桃園地院刑事庭依竊盜罪判李有期徒刑4月，不過民事庭則認為李和房東都要負損害賠償責任，判雙方賠償台電499萬餘元電費。兩案均可上訴。

檢警調查，李姓男子2019年6月10日透過友人，以每月租金2萬3千元價格桃園租下民宅1、2樓，並擅自以150ｍ㎡規格短截導線3條，將台電設置在道路旁電桿引上接戶點供電電源，私自接入2樓陽台，再將電線引入室內配線，供118台比特幣虛擬貨幣挖礦機、1台筆記型電腦使用。

台電人員發現用電有異，2020年4月8日派員檢查，發現私接電桿的3條導線，趕緊回報並向刑事局報案提告，警方2020年6月10日會同台電稽查員、持搜索票到李男處，當場破獲這座非法礦場；經計算，李共竊電118萬3680度、折算電價高達499萬9864元。檢方偵結起訴。

刑事部分，法院認為李男智識思慮正常，不思以正當管道獲取財物，為了免除賺取虛擬貨幣的電費支出，竟私接電源竊電，實屬不該，考量他犯後坦承犯行、有悔意、未能達成和解等，依竊取電能罪判有期徒刑4月，118台礦機及筆電、499萬餘元犯罪所得宣告沒收。

民事部分，台電桃園區營業處同時向李男及申請用電人王姓房東公司求償，王雖主張是李私自接電、自身既無竊電也未受益。

但民事庭認為，依電業法規定，一旦有竊電事實，不論實施竊電行為人是誰，只要是用戶或非用戶因竊電行為受有短繳電費利益者，均是電業法規範對象；李男竊電1年多，王男公司雖將房屋出租，仍對供電契約負善良管理責任，卻未能舉證證明自己管理無過失，因此也要負賠償責任。