不滿沒讓斑馬線的他先過馬路 柴山背水志工出拳擊倒騎車阿嬤

高雄林姓男子要走斑馬線過馬路，正好陳姓婦人騎機車經過路過，林男不滿陳女沒禮讓行人先走，趁陳女經過時突然出拳，導致陳女摔車重傷，左眼視力接近全盲，高雄地院審理後，依傷害罪判林男2年10月徒刑。

判決指出，2020年5月19日上午8時許，林男走路經三民區鼎祥街，準備跨越民族一路509巷到對面公園時，正好陳姓婦人騎車經過，林男不滿陳女沒禮讓走在斑馬線的他先行，於是出拳攻擊陳女。

陳女挨揍後摔車，整個人倒地不起，送醫發現頸椎挫傷、頭部外傷及顏面鈍挫傷，左眼外傷併發青光眼，經過治療仍有許多後遺症，最後矯正後視力只剩0.05，接近全盲。檢方偵辦後，認為陳女已達重傷害程度，偵結依傷害罪將林男起訴。

高雄地院審理時，林男坦承有揮拳攻擊陳女，但辯稱當時他牽著狗要過馬路，陳女不但沒有減速，也沒有禮讓行人，當時他看到陳女從左邊經過，身體才會自然做出防禦反應。

林男律師也幫他辯護，稱當時林男遇到危險，基於心理機制選擇「戰鬥」，當時是陳女侵害他的路權，基於本能反應，才會出手防衛，避免陳女撞到他及狗狗。

但法官根據現場監視器畫面，發現陳女經過林男眼前時，林男眼神都往陳女機車方向盯著，等到陳女機車經過眼前時，突然出手揮擊，導致陳女頭往後仰最後摔車倒地。

陳女到庭時向法官訴苦，稱之前視力很好，爬山、做義工、拜拜還可以載乖孫上下學，結果現在左眼受傷，什麼都看不到，只能用右眼，想說這個人出手怎麼這麼重。

法官認為，陳女經過斑馬線時，有其他機車緊接通過，且林男看到陳女接近時，早有心理準備，並不是「突然發現」、「受到驚嚇」，且攻擊完陳女後，還繼續握拳瞪著陳女，肢體語言看得出來是不滿機車不禮讓他先走，才顯示出攻擊意圖。