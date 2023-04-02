董座特助強脫女同事衣褲 法官依強制猥褻罪判刑10月
台南某醬油公司周姓董事長特助，被控假借要和女同事討論公事，將人載往旅館涉嫌強硬脫衣褲、絲襪，逼迫舌吻被拒，台南地方法院開庭時周仍堅稱2人是婚外情，是情人間打情罵俏。法官認為婚外情一說並無實質證據可證明，女被害人堅定表示拒絕，法官不採信他的說法，依強制猥褻罪判處周有期徒刑10月，全案可上訴。
判決指出，2021年2月1日晚間9點多，周藉故稱討論公事，將女同事載往摩鐵，她感覺有詭，又礙於難以拒絕，事先開啟手機錄音功能，將過程錄下。
抵達房間後，周動手拉扯、強迫她脫去鞋子、外套，又強脫她的絲襪，逼迫舌吻，她以「月經來」為由賣力反抗，周出言恐嚇「如果你跟我親嘴我就不要弄你」、「你再吵我就揍你」。周之後聞到她血腥味，要求她去洗澡就放她走，然而她在洗澡期間，發現周在偷看她的手機， 搶回手機，緊急用外套圍著下體就跑出旅館，搭計程車往派出所求救。
審理時周辯稱，2人在2020年曾有一段婚外情，結果被妻子發現，但他們仍藕斷絲連，當天他知道她生理期，沒打算要發生關係，會說要強暴只是在玩，是2人之間的情趣，如果當時真的要強迫嘿咻，根本就不會放她走。
法官勘驗當天的錄音檔， 女被害人曾明白表示不喜歡這樣強迫的，堅定表示拒絕、抗拒，周卻不以為意，擅自正當化解釋是兩人間情趣，顯然已違反女子意願。婚外情一說並無實質證據可證明，加上她擔心工作不保，起初才沒主動求助，考量周至今否認犯行，導致她遭流言蜚語影響自請離職、拒絕和解，依強制猥褻罪判處10月。
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