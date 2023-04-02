快訊

成田機場塞爆！入境要排5小時 眾多苦主哀號：露宿機場地板

中校涉共諜案未遂判刑 遭追繳退休金興訟敗訴

中央社／ 台北2日電

退役中校邊鵬涉共諜案未遂，遭判刑確定，並遭軍方認定喪失領受退除給與權利，追討已領退休金等。邊男不服提起行政訴訟，台北高等行政法院日前駁回，判邊男敗訴。可上訴。

邊鵬空軍軍官學校74年班畢業，自民國89年起歷任國防部電訊發展室少校特種電譯官、國防部情次室國際情報處國際情報官、聯絡官、空軍航空技術學院後勤官，於99年11月8日退役。

刑事判決指出，邊鵬因隨同台北市黃埔四海同心會前往中國大陸參訪，結識王永旭（中共人民解放軍大校，職司對台情報工作），並逐漸熟識。

邊鵬返台後，王永旭即指示邊鵬邀約范姓退役空軍軍官等人再度赴陸，邊鵬明知王永旭是為了吸收范男等人以發展組織，並藉機刺探台灣軍事機密或情報，竟未拒絕，仍於105年8月起積極邀約范男等人赴陸與王永旭會晤。

范男應邀偕同邊鵬赴福州市，與王永旭等中共人民解放軍現役空軍官員會談，席間論及台灣空軍夜間作戰、奪島戰術及空戰演練儀三主題，並頻向范男刺探「台灣戰機落地後，加油及裝填彈藥後恢復戰備的時間是多少時間」等軍事機密。

所幸范男心生警覺而迴避，回台後即向國防部軍事情報局舉發，邊鵬發展組織行為始告未遂。邊鵬被依國家安全法為大陸地區軍事機關發展組織未遂罪，判處6月徒刑確定。

案件判刑確定後，國防部空軍司令部重新審定邊鵬的退除給與，並以他在服現役期間觸犯國安法被判決確定，從判決確定日起，喪失領受退除給與權利，已領的退除給與逾新台幣96萬多元，應予追繳。邊鵬不服原處分，循序提起行政訴訟。

邊男請求撤銷原處分，並主張，空軍司令部認定他喪失領受退除給與權利並要求他須繳回已領款項，已違反禁止法律溯及既往原則。

台北高等行政法院審理認定，邊男犯國安法刑案，經判決確定，喪失領受退除給與權利，已領的退除給與，應予追繳，原處分無誤，判邊男敗訴。可上訴。

空軍 國防部 國安法

延伸閱讀

涉私菸案遭記過 空軍少將柳惠千退伍轉任駐英公使

高齡化退休金領到老 各國政府財政壓力大

影／退休金不夠用！新制勞退少舊制一半 勞團籲提撥10％

勞退自提6％需要嗎…退休能多領兩倍？ 專家提供「3點評估方法」

相關新聞

董座特助強脫女同事衣褲 法官依強制猥褻罪判刑10月

台南某醬油公司周姓董事長特助，被控假借要和女同事討論公事，將人載往旅館涉嫌強硬脫衣褲、絲襪，逼迫舌吻被拒，台南地方法院開...

影／台中大學生趁清明連假喝酒狂歡 遇警巡小蜜蜂糗大

清明連假有5天，台中市第二警分局在假期前就展開為期7天的取締酒駕大執法，搭配24小時以警員騎機車巡邏的小蜜蜂查緝方式，避...

陳菊愛將趙嘉寶假釋惹議 矯正署：符合要件

前立委黃國昌質疑，高雄市前新聞處機要秘書趙嘉寶涉犯貪汙等四罪，二○一四年被判刑十一年，直到二○一九年才到案發監，未料蹲四...

王文宗70萬元交保 檢方將抗告

台南檢方偵辦八八槍擊案，向上追出學甲慈濟宮董事長王文宗，涉提供酒店客房窩藏在大陸的主嫌洪政軍並資助其生活開銷，檢方認定王...

2案收賄2938萬 前中市議會秘書長陳健楷再獲重判

台中市議會前秘書長陳健楷，涉向承攬議會標案的廠商收賄新台幣2938萬元。最高法院日前依違反貪污治罪條例等罪，各別判陳男7...

【重磅快評】打壓在野黨 輕縱執政黨 司法想當鷹犬？

短短幾天內，檢方大動作偵辦表態參選的顏寬恒舊案，對去年選舉期間多次攻擊高虹安論文的「翁達瑞」不起訴，加上被視為監察院長陳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦