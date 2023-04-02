中校涉共諜案未遂判刑 遭追繳退休金興訟敗訴

退役中校邊鵬涉共諜案未遂，遭判刑確定，並遭軍方認定喪失領受退除給與權利，追討已領退休金等。邊男不服提起行政訴訟，台北高等行政法院日前駁回，判邊男敗訴。可上訴。

邊鵬空軍軍官學校74年班畢業，自民國89年起歷任國防部電訊發展室少校特種電譯官、國防部情次室國際情報處國際情報官、聯絡官、空軍航空技術學院後勤官，於99年11月8日退役。

刑事判決指出，邊鵬因隨同台北市黃埔四海同心會前往中國大陸參訪，結識王永旭（中共人民解放軍大校，職司對台情報工作），並逐漸熟識。

邊鵬返台後，王永旭即指示邊鵬邀約范姓退役空軍軍官等人再度赴陸，邊鵬明知王永旭是為了吸收范男等人以發展組織，並藉機刺探台灣軍事機密或情報，竟未拒絕，仍於105年8月起積極邀約范男等人赴陸與王永旭會晤。

范男應邀偕同邊鵬赴福州市，與王永旭等中共人民解放軍現役空軍官員會談，席間論及台灣空軍夜間作戰、奪島戰術及空戰演練儀三主題，並頻向范男刺探「台灣戰機落地後，加油及裝填彈藥後恢復戰備的時間是多少時間」等軍事機密。

所幸范男心生警覺而迴避，回台後即向國防部軍事情報局舉發，邊鵬發展組織行為始告未遂。邊鵬被依國家安全法為大陸地區軍事機關發展組織未遂罪，判處6月徒刑確定。

案件判刑確定後，國防部空軍司令部重新審定邊鵬的退除給與，並以他在服現役期間觸犯國安法被判決確定，從判決確定日起，喪失領受退除給與權利，已領的退除給與逾新台幣96萬多元，應予追繳。邊鵬不服原處分，循序提起行政訴訟。

邊男請求撤銷原處分，並主張，空軍司令部認定他喪失領受退除給與權利並要求他須繳回已領款項，已違反禁止法律溯及既往原則。

台北高等行政法院審理認定，邊男犯國安法刑案，經判決確定，喪失領受退除給與權利，已領的退除給與，應予追繳，原處分無誤，判邊男敗訴。可上訴。