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影／台中大學生趁清明連假喝酒狂歡 遇警巡小蜜蜂糗大

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

清明連假有5天，台中市第二警分局在假期前就展開為期7天的取締酒駕大執法，搭配24小時以警員騎機車巡邏的小蜜蜂查緝方式，避免酒駕肇事發生，其中上月底查獲一男一女兩名大學生，都是趁假期前聚會後喝酒，騎車上路，都被警方查獲，依法送辦。

第二警分局表示，清明連假有5天，民眾除了掃墓，親友聚會、旅遊機率大增，為了不讓酒駕有機可趁，從上月30日至4月5日止，規畫連續7天的「取締酒後駕車大執法」。

勤務內容除了採取封閉式路檢勤務外，也增加擴大臨檢專案等項目，還有24小時不間斷小蜜蜂式巡邏，主動出擊，目的就為捍衛廣大用路人權益，讓民眾在連假安心出遊。

經查，上月31日凌晨查獲2起酒後駕車案件，其中張姓女大生（20歲）稱與朋友聚會時喝了一罐啤酒，凌晨3時許返回租屋處時，被警方查獲，經酒測值每公升0.32毫克。

另外吳姓男大生則是因騎車搖晃被警攔查，吳直說「喝了兩手（12瓶）啤酒」，酒測值也達每公升0.42毫克，都被移送法辦。

二分局呼籲，連假期間，警察除了增加取締酒後駕車等違規行為執法強度，「行人正義大執法」也將同步持續，民眾駕駛汽機車行經路口務必要「停讓行人」，避免受罰。

另外提醒，民眾不要疏忽「隔日宿醉」，隔日宿醉同樣會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，酒測值也可能會超標，宿醉也等同酒駕，酒後勿駕車，才是平安返家之道。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市吳姓大學生在上月底時與朋友喝酒，騎車返家時被警方查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓大學生在上月底時與朋友喝酒，騎車返家時被警方查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局在清明連假期間，展開為期7天的酒駕執法，搭配24小時機巡小蜜蜂。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局在清明連假期間，展開為期7天的酒駕執法，搭配24小時機巡小蜜蜂。圖／第二警分局提供

酒駕 連假

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