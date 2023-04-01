才獲北市優等評鑑就鬧酒駕 公運處罰大南客運9萬、司機被開除

台北市北投區昨發生車禍，大南客運駕駛疑似未保持安全距離，擦撞到前方等紅燈的機車，警方到場後酒測發現51歲的劉姓司機酒測值高達每公升1.33毫克。北市公運處今表示，大南客運發生管理缺失，已重罰業者9萬元，該酒駕司機除了被吊銷駕照，也立刻被解職。

大南客運上個月才獲得「台北市市區公車營運服務指標評鑑獲優等」，台北市長蔣萬安也在交通會報頒發獎狀，1個月後卻有公車司機酒駕。

北投區光明路與溫泉路37巷口昨下午發生交通事故，駕駛大南客運的劉姓公車司機疑似保持安全距離，與的53歲蕭姓騎士發生擦撞。蕭姓騎士聞到劉姓駕駛身上濃濃酒味立刻報警，警方到場後進行酒測，酒測高達1.33mg/L，因超過0.25mg/L，當場被依公共危險罪送地檢署偵辦。

北市公運處大眾運輸科長郭建辰表示，事後前往大南客運稽查，發現業者在管理上出現2個缺失，第一部分是沒有落實出勤前的酒測，第二部分是沒有管制車輛鑰匙，導致司機不用酒測就可以直接把公車開走。

郭建辰指出，過去就要求所有客運業者要集中控管鑰匙，因為大南客運沒有要求每次班次結束後，要把鑰匙交回調度室，讓鑰匙直接在駕駛身上或是掛在公車上，沒有辦法在拿鑰匙前進行酒測，每個司機都能直接出勤，才導致這次酒駕意外發生。

郭建辰說，酒駕就是零容忍，公運處昨天已從重處分，依公路法對業者處以最高金額9萬元罰鍰，劉姓司機部分，也被警方依酒駕肇事、公共危險罪移送偵辦，並且吊銷駕照，大南客運也火入開除肇事駕駛。

郭建辰表示，後續會要求大南客運提交改善做為專案報告，近期除了加強稽查各家客運業者，也會通令要求落實出勤管控、車鑰匙管控與車輛管控。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康