【重磅快評】打壓在野黨 輕縱執政黨 司法想當鷹犬？

短短幾天內，檢方大動作偵辦表態參選的顏寬恒舊案，對去年選舉期間多次攻擊高虹安論文的「翁達瑞」不起訴，加上被視為監察院長陳菊愛將的趙嘉寶被判刑11年，引爆爭議後入監服刑還沒兩年就獲准假釋，法務部跟檢察體系這幾年對執政黨的貼心服務、對比打壓在野黨的種種作為，也難怪被視為執政黨鷹犬。

同樣是質疑論文真偽，在社群上以「翁達瑞」之名經常發表文章的旅美教授陳時奮，去年多次發文質疑當時的新竹市長候選人高虹安、調查官余正煌論文是抄襲，檢方認定屬言論自由，處分不起訴；但兩年前的同一天，同樣是台北地檢署，卻以加重誹謗罪起訴質疑蔡英文總統博士論文真偽的台大前教授彭文正，檢方這種辦案標準，如何能不被質疑？

北檢對翁達瑞不起訴的前兩天，台中地檢署才對剛表態有意投入立委選舉的顏寬恒發動偵辦，鎖定的還是前幾年的違建房舍案，偵辦罪名是偽造文書等輕罪，大動作搜索、約談後，更對顏寬恒夫婦祭出千萬、五百萬的交保金額，對比更嚴重的議長賄選案、槍擊案的交保金，連不少法律人都看不下去，質疑檢方的行動是「項莊舞劍，意在沛公」，重保目的在打壓在野黨選情。

對比檢方打擊執政黨對手的毫不留情，法務部對於執政黨自己人則顯得疼愛有加。曾是監察院長陳菊任高雄市長期間的新聞處機要秘書趙嘉寶因貪汙等四案，早在2014年遭法院判刑11年定讞，卻逍遙法外多年，直到遭爆料後，2019年才入監執行，但入獄不久就轉到多位綠營政要都曾待過的明德外役監，更厲害的是，11年的刑期，不到4年已獲得法務部矯正署核准假釋，重返自由。

檢方當然對其作為都可提出辯解，例如起訴彭文正是因蔡總統的論文已有倫敦政經學院聲明掛保證，總統府也公布論文草稿等，彭文正仍在節目上不斷「冷飯熱炒」，也提不出新的資料證明其所言為真，彭一再謾罵及詆毀已逾越合理評論範疇，才會以加重誹謗罪起訴。但蔡總統有倫敦政經學院的聲明背書，高虹安難道沒有提出辛辛那提大學的證明？檢方的「合理評論」範圍到底是怎麼界定？

如同法務部矯正署對趙嘉寶假釋案的說明，稱是因他在監表現良好，累進處遇積分可縮刑，加上先前羈押等時間，認定已服刑超過六年，才准他假釋。

問題是，這樣的解釋，能說服老百姓接受嗎？對於一個曾棄保潛逃的貪汙犯，矯正機關的態度是如此厚待，其他在監的受刑人看在眼裡作何感想？