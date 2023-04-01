陳菊愛將趙嘉寶服刑不到一半就假釋 法務部挨批「閉著眼睛審？」　

陳菊子弟兵趙嘉寶涉貪遭判刑11年，在墾丁落網情形。圖／本報資料照

高雄市政府新聞處前機要秘書趙嘉寶涉貪污等罪，2014年遭判刑11年，遲未到案直至2019年才被逮入監，日前他申請假釋成功，前立委黃國昌質疑「法務部是閉著眼睛在審嗎？」，對此法務部澄清，一切依法辦理。

黃國昌在臉書貼文指出，趙嘉寶因涉貪瀆2014年7月遭判刑9年6月，另犯瀆職、違反商業會計法等3罪，被判有罪確定，法院2014年8月裁定合併執行11年徒刑。

趙嘉寶當時是陳菊市府紅人，遭判刑後遲未到案，2015年2月還和時任法務部長邱太三同桌吃飯，高雄地檢拖到2015年6月才發布通緝，而趙嘉寶被通緝後，依舊過著舒服日子，除參加2017年跨年晚會，2018年還飲酒作樂、高調打卡，行徑囂張。

事件2018年11月被披露，引發社會關注，相關單位才在2019年4月將趙嘉寶緝捕歸案，但他日前申請假釋獲准，等於緝捕歸案到假釋，總計關不到4年。

黃國昌質疑，法務部判刑定讞後，趙嘉寶棄保潛逃近4年才到案，應執行刑11年的貪污犯，入監後立刻轉入明德外役監，還關不到刑期的一半就獲假釋，「這事閉著眼睛在審嗎？」，一個棄保潛逃的貪污犯能獲得這樣「高規格」禮遇，難怪人民會把司法改革當作笑話。

對此，法務部表示，趙嘉寶因貪污等4案遭判徒刑11年，前3案先入監執行逾1年後依法假釋，再因第4案廢止假釋，通緝到案再度入監，前後合計執行逾6年2月，達有期徒刑執行逾2分之1，監獄依刑法第77條第1項規定，由外部專家學者組成假釋審查會，依趙嘉寶在監表現、所犯案件所得全部繳清等情事，審核後認定符合假釋規定，再報假釋。趙嘉寶假釋程序與其他受刑人相同，都是由假釋審查委員會依法審核、依法辦理。