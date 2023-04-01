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機捷恐嚇信驚動總統府 署名「邢泰劍」疑意有所指

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

機場捷運今天又遭炸彈恐嚇，而且恐嚇信直接寄到總統府，信件署名「邢泰劍」，與檢察總長邢泰釗名字類似。桃園市捷運警察追查信件來自境外IP，懷疑與日前恐嚇信為同一人，但仍不敢大意，全面清查機捷各站點可疑死角，但截至目前無異狀。

桃園機場捷運警察隊今天接獲總統府公共事務室電話，內容稱「寫信給總統」的民意信箱有不明人士署名邢泰劍的恐嚇信件，信件內容指出「四顆遙控炸彈已經安裝在桃園機場捷運A1台北車站某處，一顆遙控炸彈安裝在桃園機場捷運A1台北車站男廁所，中午11點30分，引爆炸彈，並且YouTube同步直播」。

警方表示，為了防範案件發生，捷運警察隊員警以綿密巡邏方式巡視站體月台層、穿堂層、售票處，並就機場捷運各站垃圾桶、廁所和其他易藏匿爆裂物可疑處所及人物盤查，目前查無異狀。

由於恐嚇信都是境外IP，警方懷疑與先前恐嚇信為同一人，都是曾在台灣留學、現已返回大陸的張姓男子，可目前人已出境，無從追查確認，面對一而再、再而三的恐嚇信，只能先確保公共運輸工具安全無虞。

警方及相關單位巡視機捷站點，確保無可疑物品。圖/警方提供
警方及相關單位巡視機捷站點，確保無可疑物品。圖/警方提供
警方及相關單位巡視機捷站點，確保無可疑物品。圖/警方提供
警方及相關單位巡視機捷站點，確保無可疑物品。圖/警方提供
警方及相關單位巡視機捷站點，確保無可疑物品。圖/警方提供
警方及相關單位巡視機捷站點，確保無可疑物品。圖/警方提供
警方及相關單位巡視機捷站點，確保無可疑物品。圖/警方提供
警方及相關單位巡視機捷站點，確保無可疑物品。圖/警方提供

機場捷運 恐嚇 桃園機場

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