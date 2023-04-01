機捷恐嚇信驚動總統府 署名「邢泰劍」疑意有所指

機場捷運今天又遭炸彈恐嚇，而且恐嚇信直接寄到總統府，信件署名「邢泰劍」，與檢察總長邢泰釗名字類似。桃園市捷運警察追查信件來自境外IP，懷疑與日前恐嚇信為同一人，但仍不敢大意，全面清查機捷各站點可疑死角，但截至目前無異狀。

桃園機場捷運警察隊今天接獲總統府公共事務室電話，內容稱「寫信給總統」的民意信箱有不明人士署名邢泰劍的恐嚇信件，信件內容指出「四顆遙控炸彈已經安裝在桃園機場捷運A1台北車站某處，一顆遙控炸彈安裝在桃園機場捷運A1台北車站男廁所，中午11點30分，引爆炸彈，並且YouTube同步直播」。

警方表示，為了防範案件發生，捷運警察隊員警以綿密巡邏方式巡視站體月台層、穿堂層、售票處，並就機場捷運各站垃圾桶、廁所和其他易藏匿爆裂物可疑處所及人物盤查，目前查無異狀。