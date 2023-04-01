課礦石稅遭業者提告7件全部敗訴確定 花蓮縣府發聲了

福安礦業不滿花蓮縣府礦石稅漲幅過高提起行政訴訟，連同近日最高行政法院駁回縣府上訴的4件，共7件縣府全部被判敗訴。花蓮縣府發表聲明，強調福安礦業7件訴訟多繳金額為2億5129萬元，不會有債留子孫的疑慮；待收到判決書後將研議提起再審及聲請釋憲。

花蓮縣府從民國98年起訂定礦石稅自治條例，依地方稅法通則規定，特別稅最長開徵年限4年，屆滿後縣府須重新訂定自治條例才能開徵。縣府2016年6月28日公布「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」，徵收稅額每公噸70元，比上一期的10元多了60元。福安礦業公司認為違反地方稅法通則調漲30%上限的規定，申請復查、訴願接連遭縣府駁回。

福安礦業於是把2016到2019年收到的7件課稅處分，共6億多元，再提行政訴訟，從2021年起到最近，7件陸續判決確定，都是花蓮縣政府敗訴。

花蓮縣政府表示，2016年所訂礦石稅自治條例，是於縣議會第18屆第3次臨時大會由23位議員連署提案提高為每公噸100元，再於第10次臨時大會議決課徵標準為每公噸70元，完成三讀後，經中央財政部、經濟部、內政部及行政院主計總處進行適法性實質審查，財政部核予備查後公告施行，並非違法課徵。

縣府聲明表示，縣境內礦石廠商有26至30家，從2016年到2020年重行制定開徵的礦石稅，到2021年8月31日施行屆滿，總計徵收50億6324萬元。

聲明指出，花蓮每年礦石稅收9億多元，以亞泥、台泥、福安等3家為大戶，統計近年平均、亞泥33%、台泥占38%、福安占13%，合計約85%。福安礦業提起行政訴稅，僅繳納一半即每公噸35元，若改按每公噸13元計徵，僅多繳2億5129萬元，不會有債留子孫的疑慮。