台中男自誇高智商多房產 要買瑪莎邀出遊 她路邊被纏嚇到哭
台中市張姓男子2019年間，在西屯區發現一名妙齡女子取機車，上前搭訕，誇口自己智商200，有1間房產、4間公司，近日要購入瑪莎拉蒂名車，要求女子與男友分手，邀約出遊，糾纏超過20分鐘。張被依違反性騷擾防治法開罰3萬元，不服上訴二審，但二審認定處分適法，判罰確定。
判決指出，一名妙齡女子在2019年8月28日晚間8時許，在西屯區一家餐廳附近的人行道取機車，但遇到張姓男子假意問路，上前搭訕，張自述智商200，名下有1間房產、4間公司，近日還會購買瑪莎拉蒂名車，可載女子出遊，還要女子與男友分手。
當時張男不斷糾纏女子，而女子因為背後、左側緊靠牆壁，前方因遭機車擋住，難以脫身，女子與張僅隔一輛機車，事後女子向附近民眾求助，還因壓力忍不住哭泣，女子之後向第六警分局提出性騷擾告訴。
全案經性騷擾防治委員會決議性騷擾成立，開罰3萬元，張不服提出訴願遭駁，因此向台中地院提起行政訴訟，不過法官認定開罰有據駁回。
張再上訴台中高等行政法院，主張一審判決沒有釐清事實，忽略他的訴訟權益，枉法裁判，羅織罪名，聲請撤銷處分。
台中高等行政法院審理後認定，一審判決有針對相關事實、性騷擾防治委員會組織是否合法，以及台中市訴願委員會的訴願決定是否違法等狀況，分別予以論駁，與卷內事證無不服，也沒有違反論理、經驗、證據法則，或有適用法規不當的問題，認為張男訴請無理由，駁回上訴，全案判罰確定。
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