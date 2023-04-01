快訊

D社愚人節震撼彈！韓媒直擊「李到晛❤林智妍」戀愛ing 《黑暗榮耀》劇組都知道

「一條雨帶幾乎不動」 鄭明典：雨型像台灣掛了彩帶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印尼移工竊電為電動單車充電 夜市索價6萬...法官判2元

聯合報／ 記者林保光／即時報導

6名印尼籍移工在高雄市凱旋夜市，利用夜市電源，為電動自行車充電。夜市管理人發現，控告他們竊盜，另提民事求償6萬元。高雄地方法院依竊盜罪各判罰金3000元，但認為他們僅充1度多的電，依電費計算，只需賠夜市2元。

判決指出，2021年12月26日深夜，印尼籍男子艾比、阿多、卡尼、里定、多諾、阿杜等6人，因電動自行車電力將耗盡，便就近到凱旋夜市，利用夜市電源，以自備的充電器充電，約充電半小時至1小時。夜市許姓管理員發現有人私自偷電，報警逮捕艾比等人。

艾比等人在法院審理時坦承偷電。法官認為他們坦承犯行，且單次充電竊電只半小時到1小時，價值微薄，刑事部分，法官依竊盜罪，判處他們各罰3000元，得易服勞役，沒收充電器，但不用驅逐出境。

民事部分，夜市要求6人連帶付6萬元，但簡易庭法官認，為凱旋夜市用電類型是表燈時間營業用，艾比等人侵權時間的流動電費，每度為1.39元，而電動自行車充電器，最大功率為210瓦特，台電電費計價標準，夜市僅損失2元，判決6人只需連帶付給夜市2元。全案可上訴。

電動自行車。圖／本報資料照片
電動自行車。圖／本報資料照片

夜市 電動自行車 竊盜

延伸閱讀

清明祭祖他燒「Apple全套大禮盒」給祖先 網見內容物笑翻：還缺這幾樣

遛狗撞見獅子！犬獅並排跑畫面嚇人 中間僅隔「脆弱圍欄」網友大呼恐怖

頑皮狗Neil秀《最後生還者》影集第二季視覺 「艾比」緊抓鐵鎚將現身？

阿富汗撤軍是場災難！機場恐攻重創 美國海陸士官作證講到落淚

相關新聞

課礦石稅遭業者提告7件全部敗訴確定 花蓮縣府發聲了

福安礦業不滿花蓮縣府礦石稅漲幅過高提起行政訴訟，連同近日最高行政法院駁回縣府上訴的4件，共7件縣府全部被判敗訴。花蓮縣府...

前老闆性侵逆轉判刑 衛生局女員工家屬發文：感謝司法主持公道

新北市衛生局林姓女員工前年7月3日墜樓身亡，生前在臉書貼文指控被某物理治療所廖姓前執行長性侵與欺騙感情，原本判無罪，但案...

台南兩線三星警官涉騷擾女房仲3萬元交保 警長：加強保護被害人

台南市警局兩線三星林姓警務正被控本月初為賣房子，與女房仲發生糾紛，不斷利用LINE及打電話騷擾女方，還到其工作處所騷擾，...

最高檢研議修法 檢舉賄選獎金免稅

最高檢察署表示，為大幅增加民眾檢舉意願，日前研議於選罷法中增訂檢舉賄選獎金的免稅規定，及明文增列選舉賭博罪的網路賭博部分...

台中男自誇高智商多房產 要買瑪莎邀出遊 她路邊被纏嚇到哭

台中市張姓男子2019年間，在西屯區發現一名妙齡女子取機車，上前搭訕，誇口自己智商200，有1間房產、4間公司，近日要購...

印尼移工竊電為電動單車充電 夜市索價6萬...法官判2元

6名印尼籍移工在高雄市凱旋夜市，利用夜市電源，為電動自行車充電。夜市管理人發現，控告他們竊盜，另提民事求償6萬元。高雄地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦