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印尼移工竊電為電動單車充電 夜市索價6萬...法官判2元
6名印尼籍移工在高雄市凱旋夜市，利用夜市電源，為電動自行車充電。夜市管理人發現，控告他們竊盜，另提民事求償6萬元。高雄地方法院依竊盜罪各判罰金3000元，但認為他們僅充1度多的電，依電費計算，只需賠夜市2元。
判決指出，2021年12月26日深夜，印尼籍男子艾比、阿多、卡尼、里定、多諾、阿杜等6人，因電動自行車電力將耗盡，便就近到凱旋夜市，利用夜市電源，以自備的充電器充電，約充電半小時至1小時。夜市許姓管理員發現有人私自偷電，報警逮捕艾比等人。
艾比等人在法院審理時坦承偷電。法官認為他們坦承犯行，且單次充電竊電只半小時到1小時，價值微薄，刑事部分，法官依竊盜罪，判處他們各罰3000元，得易服勞役，沒收充電器，但不用驅逐出境。
民事部分，夜市要求6人連帶付6萬元，但簡易庭法官認，為凱旋夜市用電類型是表燈時間營業用，艾比等人侵權時間的流動電費，每度為1.39元，而電動自行車充電器，最大功率為210瓦特，台電電費計價標準，夜市僅損失2元，判決6人只需連帶付給夜市2元。全案可上訴。
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