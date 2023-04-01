台東莽父替女兒出氣毆打犬隻致死 判拘役30天併罰20萬

台東陳姓男子因女兒被鄰居飼養的犬隻咬，憤而持鐵條毆打犬隻導致傷重不治，飼主發現報警處理。案經檢察官偵結起訴，法官依違反動保法判處拘役30日，併罰20萬元及上法治教育課程。

判決書指出，陳男明知任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，竟基於虐待、傷害動物犯意，竟於去年8月13日深夜11點多，持鐵條前往鄰居家外，多次毆打鄰居所飼養的犬隻「可樂」。

熟睡的飼主聽到屋外犬隻哀叫聲，立即從2樓衝下屋外查看，發現犬隻躺在地上沒有生命跡象，隨即報警處理，並告知警方其犬隻為陳男所為，警方前往陳男住家，並帶回派出所詢問製作筆錄。

案經檢察官偵結起訴，法院審理時陳男辯稱其女兒於案發前幾天被該犬隻咬傷，且鄰居也曾說過不想養了，所以他為了替女兒出口氣，才會持鐵條想要教訓犬隻，但不知道犬隻會傷重死亡。

法官認為陳男明知任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，卻一時衝動，頓時失去理智，所為顯然欠缺尊重動物生命及保護動物法治觀念，所為實不足取。