看影片編故事？被爆「台灣KK園區」 台中人力公司要告網友

台中市太平區某人力公司遭網友爆料有壓榨、毆打員工等情事，猶如「台灣KK園區」翻版。經警方網路巡邏、漏夜調查，昨晚請到被爆料的公司負責人、下跪的員工和其他在場員工釐清後發現，爆料內容為假訊息，已主動偵辦，老闆和下跪員工也要對爆料者提出妨害名譽告訴，警方受理在案並依法偵辦。

台中市警局太平分局太平派出所副所長林信華說明，昨天凌晨網路爆料，太平區某人力公司有壓榨、毆打員工等情事，並PO出員工下跪等影片，經被爆料公司負責人、下跪的員工檢視網路影片後，都表明影片內容不實，並且要對爆料者提出妨害名譽告訴。

據了解，下跪員工為人力公司派遣工，當天派遣外出擔任清潔工作因滑手機遭業主投訴，返回公司後自認造成公司困擾，下跪表達歉意；當時老闆也對員工下跪舉動大感意外。