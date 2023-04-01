台南兩線三星警官涉騷擾女房仲3萬元交保 警長：加強保護被害人

台南市警局兩線三星林姓警務正被控本月初為賣房子，與女房仲發生糾紛，不斷利用LINE及打電話騷擾女方，還到其工作處所騷擾，女房仲甚至不敢出門上班，經檢方聲押，台南地院深夜裁定3萬元交保，台南市警局長廖宗山說，上班後將召開人評會，討論其後續處分，目前將加強被害人保護事宜。

台南地院指出，經訊問林否認涉犯性騷擾、跟蹤騷擾罪嫌。惟此部分犯罪事實，有相關證物附卷可稽，堪認林涉犯性騷擾罪嫌及跟蹤騷擾罪嫌均罪嫌重大，且尚有證人未及訊問，有事實足認林有勾串證人之虞，且有事實足認其有反覆實施同一犯罪之虞。

惟審酌本案相關案情的偵辦狀況及林涉案情節、比例原則、公共利益、林人身自由權益的維護、辯護權的行使及林生活狀況等事項，准予林提出3萬元保證金後釋放。另諭知林不得對告訴人實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為。

台南市警局第一時間指出依後續偵查結果如何，從嚴處理。台南市警局長廖宗山上午說，上班後將召開人評會，討論其後續處分，目前將加強被害人保護事宜。