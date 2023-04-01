前老闆性侵逆轉判刑 衛生局女員工家屬發文：感謝司法主持公道
新北市衛生局林姓女員工前年7月3日墜樓身亡，生前在臉書貼文指控被某物理治療所廖姓前執行長性侵與欺騙感情，原本判無罪，但案經新北地檢署再議逆轉起訴，新北地方法院昨依強制性交罪處廖男3年6月。林女家屬昨天深夜在臉書發文，「感謝司法主持公道，雖然只判了三年六個月」。
林女家屬說，判決結果讓許多隱形的被害人看到了希望、給予了勇氣，「期許這次的案件能夠改變社會，讓大家更認識隱密性犯罪下的困境」，也說「但有一句話，『一審有罪、二審減半、三審無罪』」，指在廖泰翔定罪服刑之前 「會繼續堅持下去」。
判決指出，2017年9月16日晚間治療所聚餐，結束後廖男與林女、其他員工返所休息，隔日上午其他員工離開，廖男因酒醉到廁所嘔吐，竟趁此要求林女到廁所，並出手環抱她。林女拒絕，廖男仍未罷手，甚至將林女拖拉至林女房內性侵得逞，隨後稱與家人有約出遊離開。
之後廖男向林女下跪流淚道歉並懺悔，表示希望和她交往，會與妻子離婚，讓林女選擇息事寧人與他交往，盼能因此補正弭平，但因廖男遲未離婚，林女離職並換到衛生局工作。
2020年7月3日下午，林女任職單位接獲檢舉，林女受人事室人員約詢，之後在臉書貼文揭露性侵過程，並在同日晚間11時許輕生。
庭審時，廖男否認犯罪，坦承發生過性關係，但強調雙方是你情我願。但合議庭以林女接受衛生局人事室約詢的錄音譯文、林女前同事證述，以及林女臉書、Instagram貼文等，不採信廖男說詞。
合議庭審酌廖當時為林女長官，卻罔顧林女對他的信任，藉故要求林女到廁所後性侵，造成林女身心受創，依強制性交罪處3年6月徒刑。
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