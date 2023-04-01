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少年淪共犯父母也要賠 北市警統整詐團招募車手話術 提醒家長注意

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市警察局統計近期最常遭受詐騙的類型，分別為「假預付型消費」、「解除分期付款」、「釣魚簡訊(惡意連結)」、「信用卡遭盜刷」、「假網拍」等，由於詐騙集團習慣找年輕人當車手，因此北市少年隊最近深入高中校園，提醒詐團招人話術，宣導少年不要貪一時便宜最後卻觸犯法網。

根據少年隊統整詐團招人話術，詐團經常利用青少年求職打工需求，以「只是幫忙拿錢不構成犯罪」、「未成年當車手不會坐牢」或「當車手很好賺」及「少年犯罪無前科」等話術，再以少量報酬讓青少年產生錯誤認知擔任車手或提供人頭帳戶。

但實際上詐團只是為躲避警方追緝設下斷點，將風險轉嫁給無知的青少年，慘淪詐欺共犯。青少年擔任車手被查獲，將面臨法院相關刑罰或保護處分外，另依民法第187條規定，車手的父母或監護人，也將連帶面臨巨額金額賠償。

警方提供幾個觀察面向，讓家長注意子女生活是否異常，包括子女的出入時間、來往對象、常購買價值不菲的名牌包、異常的收入與支出等。家長平常也要培養孩子金錢、存款正常使用習慣，避免詐團以短期金錢引誘少年賺取佣金。

北市少年隊表示，家長及青少年想進一步知道相關犯罪預防宣導資訊，歡迎家長及青少年持續關注：「Taipei少年警察隊」、「臺北少年花露米」Facebook及Instagram粉絲專頁。

北市少年隊深入高中校園，提醒詐團招人話術，宣導少年不要貪一時便宜最後卻觸犯法網。記者廖炳棋/翻攝
北市少年隊深入高中校園，提醒詐團招人話術，宣導少年不要貪一時便宜最後卻觸犯法網。記者廖炳棋/翻攝
北市少年隊深入高中校園，提醒詐團招人話術，宣導少年不要貪一時便宜最後卻觸犯法網。記者廖炳棋/翻攝
北市少年隊深入高中校園，提醒詐團招人話術，宣導少年不要貪一時便宜最後卻觸犯法網。記者廖炳棋/翻攝

車手 北市

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