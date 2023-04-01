疑涉88槍擊案王文宗交保獲釋 快步離開法院未多說
台南檢警偵辦88槍擊案，追出幕後指使者學甲慈濟宮董事長王文宗兩度前往大陸，涉提供酒店客房窩藏畏罪潛逃洪且資助其生活開銷，3月25日收押，王不服抗告，經撤銷發回，台南地院昨晚准予70萬元交保，今天凌晨3時獲釋，媒體詢問王有無話要說，他簡單說「沒有」即快步離去。
王文宗妻子及子女近1時許獲知法官准予交保消息後，在律師陪同下，即趕往台南地院準備辦理交保事宜，王被收押1周，終於在清明連假的前夕得以返家，王妻及子女也鬆了一口氣，指不願遇到此事，但也只能以平常心面對，感謝外界關心。
直至凌晨3時許，王步出法院具保室，面對媒體則以文件遮掩，詢問他有無話要說，他簡單回應「沒有」，隨即快步離開。他親自開車，載著妻子及子女離開法院。
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