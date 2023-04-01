疑涉88槍擊案王文宗交保獲釋 快步離開法院未多說

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢警偵辦88槍擊案，追出幕後指使者學甲慈濟宮董事長王文宗兩度前往大陸，涉提供酒店客房窩藏畏罪潛逃洪且資助其生活開銷，3月25日收押，王不服抗告，經撤銷發回，台南地院昨晚准予70萬元交保，今天凌晨3時獲釋，媒體詢問王有無話要說，他簡單說「沒有」即快步離去。

王文宗妻子及子女近1時許獲知法官准予交保消息後，在律師陪同下，即趕往台南地院準備辦理交保事宜，王被收押1周，終於在清明連假的前夕得以返家，王妻及子女也鬆了一口氣，指不願遇到此事，但也只能以平常心面對，感謝外界關心。

直至凌晨3時許，王步出法院具保室，面對媒體則以文件遮掩，詢問他有無話要說，他簡單回應「沒有」，隨即快步離開。他親自開車，載著妻子及子女離開法院。

王文宗妻子及子女近1時許獲知法官准予交保消息後，在律師陪同下，即趕往台南地院準備辦理交保事宜。記者邵心杰／攝影
王文宗妻子及子女近1時許獲知法官准予交保消息後，在律師陪同下，即趕往台南地院準備辦理交保事宜。記者邵心杰／攝影
王文宗步出法院具保室，面對媒體則以文件遮掩，詢問他有無話要說，他簡單回應「沒有」，隨即快步離開。記者邵心杰／攝影
王文宗步出法院具保室，面對媒體則以文件遮掩，詢問他有無話要說，他簡單回應「沒有」，隨即快步離開。記者邵心杰／攝影

子女 台南

延伸閱讀

王文宗疑涉88槍擊案遭收押抗告成功 晚間70萬交保

王文宗疑涉88槍擊案遭收押抗告成功 二審撤銷發回

襲擊福音小學的仇恨？美國納許維爾校園槍擊案：6人死亡、槍手已遭擊斃

王文宗涉學甲槍擊案遭押 台南藍綠黨團互批

相關新聞

柬埔寨豬仔案 女蛇頭判7年半

去年震驚社會的柬埔寨詐騙案，女蛇頭張惟甄誘騙九名台人出國淪為豬仔，揭開台灣人販售台灣人的黑幕，彰化地院認為張女嚴重破壞人...

王文宗疑涉88槍擊案遭收押抗告成功 晚間70萬交保

台南檢警偵辦88槍擊案，向上追出幕後指使者學甲慈濟宮董事長王文宗兩度前往大陸，涉提供酒店客房窩藏畏罪潛逃主嫌洪政軍且資助...

疑涉88槍擊案王文宗交保獲釋 快步離開法院未多說

台南檢警偵辦88槍擊案，追出幕後指使者學甲慈濟宮董事長王文宗兩度前往大陸，涉提供酒店客房窩藏畏罪潛逃洪且資助其生活開銷，...

台南警涉騷擾女房仲遭聲押 深夜3萬交保

台南市警局林姓警務正被控本月初為買賣房子，與女房仲發生糾紛，不斷利用LINE及打電話騷擾女方，還到其工作處所騷擾，女房仲...

控高虹安、余正煌論文抄襲 「翁達瑞」加重誹謗又不起訴

臉書化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，去年九合一選舉前，多次臉書發文質疑民眾黨新竹市長高虹安、調查官余正煌論文涉抄襲，遭高...

偷渡來台要看船期 「沒想像中多」

越南偷渡客二月中旬來台，卻疑似遭人蛇集團丟包或發生意外翻船，陳屍台灣西部沿海地區；一名曾經逃亡的道上兄弟指出，偷渡台灣的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦