台南警涉騷擾女房仲遭聲押 深夜3萬交保

台南市警局林姓警務正被控本月初為買賣房子，與女房仲發生糾紛，不斷利用LINE及打電話騷擾女方，還到其工作處所騷擾，女房仲甚至不敢出門上班，檢方複訊後向法院聲押禁見，台南地院深夜裁定3萬元交保，諭知不得對女房仲實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為。

台南地院指出，經訊問林否認涉犯性騷擾、跟蹤騷擾罪嫌。惟此部分犯罪事實，有相關證物附卷可稽，堪認被告涉犯性騷擾罪嫌及跟蹤騷擾罪嫌均罪嫌重大，且尚有證人未及訊問，有事實足認林有勾串證人之虞，且有事實足認其有反覆實施同一犯罪之虞。

惟審酌本件相關案情的偵辦狀況及林涉案情節、比例原則、公共利益、林人身自由權益的維護、辯護權的行使及林生活狀況等事項，認具保、諭知特別處分，應對林有相當程度的心理約束力，當足保全本件的追訴、審判或執行，已堪替代羈押，尚無羈押的必要。