台南男警員涉跟騷女子 地院裁定3萬元交保
台南市林姓男警員遭控跟騷糾纏女子，市警局依法送辦，台南地檢署昨天聲押禁見，台南地方法院今天凌晨裁定以新台幣3萬元交保，且不得接觸、恐嚇、跟蹤對方。
台南地院認為林姓男警員雖否認涉犯性騷擾及跟騷，但因有相當程度的心理約束力，足以替代羈押，且斟酌林男的身分地位、資力、犯罪情節輕重等，因此裁定3萬元交保，並不得對女子實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為。
台南市林姓男子遭女子指控糾纏，且以通訊軟體傳訊息及前往女子工作地點騷擾，造成對方身心俱疲，甚至不敢出門上班，警方查出林男竟是警員，依法開立書面告誡約制，再移送台南地檢署偵辦。
南檢昨天訊後以林男涉犯性騷防治法與跟蹤騷擾防制法，犯嫌重大，且有串證及反覆實施性騷擾行為之虞，向台南地院聲請羈押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言