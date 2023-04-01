台南男警員涉跟騷女子 地院裁定3萬元交保

台南市林姓男警員遭控跟騷糾纏女子，台南地方法院今天凌晨裁定以3萬元交保。圖／聯合報系資料照片 台南市林姓男警員遭控跟騷糾纏女子，市警局依法送辦，台南地檢署昨天聲押禁見，台南地方法院今天凌晨裁定以新台幣3萬元交保，且不得接觸、恐嚇、跟蹤對方。

台南地院認為林姓男警員雖否認涉犯性騷擾及跟騷，但因有相當程度的心理約束力，足以替代羈押，且斟酌林男的身分地位、資力、犯罪情節輕重等，因此裁定3萬元交保，並不得對女子實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為。

台南市林姓男子遭女子指控糾纏，且以通訊軟體傳訊息及前往女子工作地點騷擾，造成對方身心俱疲，甚至不敢出門上班，警方查出林男竟是警員，依法開立書面告誡約制，再移送台南地檢署偵辦。

南檢昨天訊後以林男涉犯性騷防治法與跟蹤騷擾防制法，犯嫌重大，且有串證及反覆實施性騷擾行為之虞，向台南地院聲請羈押禁見。