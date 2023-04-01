王文宗疑涉88槍擊案遭收押抗告成功 晚間70萬交保

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢警偵辦88槍擊案，向上追出幕後指使者學甲慈濟宮董事長王文宗兩度前往大陸，涉提供酒店客房窩藏畏罪潛逃主嫌洪政軍且資助其生活開銷，台南地院25日認他涉藏匿人犯、槍砲且逃亡及滅證之虞裁押禁見，王不服抗告，台南高分院撤銷發回，台南地院晚間准予70萬元交保，並限制住居及出境出海8月。

台南地院指出，王否認有何違反槍砲彈藥刀械管制條例之犯行，依據卷內事證，尚難認定被告與本件槍擊案的共犯有何犯意聯絡或行為分擔情形，尚難認王共同涉犯恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例持有槍枝子彈罪，犯罪嫌疑重大。

惟依王及證人所述，認王涉犯刑法藏匿人犯罪嫌，犯罪嫌疑重大，且王長期於台灣及大陸地區頻繁往來，具有在大陸地區生活的能力，有事實足認有逃亡之虞。但藏匿人犯罪，其法定刑為最重本刑3年以下有期徒刑之罪，被告辯護人於台南地院訊問時為被告利益聲請具保，准予被告於提出新台幣70萬元保證金後釋放，並限制住居及出境出海8月。

台南學甲慈濟宮董事長王文宗，被認為是88槍擊案幕後指使者，檢方以逃亡及串滅證之虞，聲押禁見獲准，王不服抗告成功，台南地院准予70萬元交保。本報資料照片
台南學甲慈濟宮董事長王文宗，被認為是88槍擊案幕後指使者，檢方以逃亡及串滅證之虞，聲押禁見獲准，王不服抗告成功，台南地院准予70萬元交保。本報資料照片

台南 槍擊 酒店

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