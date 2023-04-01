王文宗疑涉88槍擊案遭收押抗告成功 晚間70萬交保

台南檢警偵辦88槍擊案，向上追出幕後指使者學甲慈濟宮董事長王文宗兩度前往大陸，涉提供酒店客房窩藏畏罪潛逃主嫌洪政軍且資助其生活開銷，台南地院25日認他涉藏匿人犯、槍砲且逃亡及滅證之虞裁押禁見，王不服抗告，台南高分院撤銷發回，台南地院晚間准予70萬元交保，並限制住居及出境出海8月。

台南地院指出，王否認有何違反槍砲彈藥刀械管制條例之犯行，依據卷內事證，尚難認定被告與本件槍擊案的共犯有何犯意聯絡或行為分擔情形，尚難認王共同涉犯恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例持有槍枝子彈罪，犯罪嫌疑重大。